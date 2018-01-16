الأهلي الكويتي يتبرع لإنشاء غرفة علاج كيميائي لمستشفى أورام

المال - خاصأعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، اليوم الثلاثاء، عن التبرع لإنشاء غرفة علاج كيميائي بمستشفى شفاء الأورمان بقيمة 450 ألف جنيه، وذلك بعد افتتاحها حديثًا بمدينة الأقصر، لتصبح أكبر مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان في الصعيد، التابعة لجمعية الأورمان.يأتي ذلك في إطار برنامج المسئولية الاجت

المال – خاص

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، اليوم الثلاثاء، عن التبرع لإنشاء غرفة علاج كيميائي بمستشفى شفاء الأورمان بقيمة 450 ألف جنيه، وذلك بعد افتتاحها حديثًا بمدينة الأقصر، لتصبح أكبر مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان في الصعيد، التابعة لجمعية الأورمان.

يأتي ذلك في إطار برنامج المسئولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي لعام 2018، المقرر أن يساهم فيها في مجالات متعددة، بالإضافة إلى دعم مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصريين.

وأكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي، أن هذه المساهمة من جانب البنك تأتي إيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية وتضافر الجهود من جانب الجميع للمساهمة في تطوير وتحسين مختلف المجالات في المجتمع المصري، على رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأشار السلاوي إلى أن العام الجديد 2018 سيشهد ميلاد إستراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تعمل على دعم مختلف الفئات في المجتمع، ولن تقتصر فقط على قطاع الصحة، بل العمل مع الهيئات والجمعيات الانسانية لحياة أفضل للمجتمع المصري.

كان البنك قدم دعمًا لمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، العام الماضي، وشارك في بناء أكبر مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن مبادرة “إنسانية بلا حروق” والتي تقودها جمعية أهل مصر.