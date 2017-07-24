الأهلي الكويتي – مصر يقدم أعلي عائد شهرى على حساب التوفير

محمد سالم: أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن تقديم أعلي عائد شهري 15.5% على حساب التوفير ذو العائد المتغير، إذ يمكن لعملاء البنك الحاليين والجدد التمتع بأعلى عائد شهري في مصر، ابتداء من عشرة ألاف جنيه مصرى، كحد أدني لفتح الحساب، بالإضافة إلى العديد من المميزات الخاصة بحسابات البنك ال



محمد سالم:

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن تقديم أعلي عائد شهري 15.5% على حساب التوفير ذو العائد المتغير، إذ يمكن لعملاء البنك الحاليين والجدد التمتع بأعلى عائد شهري في مصر، ابتداء من عشرة ألاف جنيه مصرى، كحد أدني لفتح الحساب، بالإضافة إلى العديد من المميزات الخاصة بحسابات البنك الأهلي الكويتي – مصر، ومنها استلام بطاقة الخصم المباشر فور فتح الحساب.



يذكر أن سعر العائد على هذا الحساب مرتبط بعائد الإيداع بالبنك المركزي المصري، ويتميز حساب التوفير الخاص بالبنك الأهلي الكويتي – مصر بإمكانية الحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ يصل إلى 90% من رصيد الحساب، والتعامل على الحساب عن طريق خدمة الإنترنت البنكي.

كما يمكن لعملاء البنك استخدام بطاقة الخصم المباشر للمشتريات داخل وخارج مصر بسهولة وأمان، والاستفادة من الخصومات والعروض المميزة لعملاء بطاقات البنك في العديد من المحلات التجارية، والفنادق، والمطاعم، وغيرها داخل مصر.



دخل البنك الأهلي الكويتي – مصر، من خلال الاستحواذ علي بنك بيريوس – مصر، عام 2015 كجزء من خطة المجموعة الأم بالكويت للتوسع في المنطقة، وتعزيز القدرة التنافسية للبنك، بالإضافة إلى تقديم قيمة إضافية للعملاء والمساهمين.



وقد سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، نمواً ملحوظا خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 حيث بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الأصول 62٪، وزادت إجمالي محفظة القروض بنسبة 82%، كما زادت ودائع العملاء بنسبة50٪.

