«الأهلي الكويتي – مصر» يتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 1000 كرتونة غذاء

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، أحد أسرع البنوك نموا في السوق المصرفية المصرية عن تعاونه مع بنك الطعام المصري، وذلك من خلال قيام البنك بالتبرع لتوزيع 1000 كرتونة غذاء لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً خلال رمضان.

برامج الإطعام لبنك الطعام المصري

تأتي هذه الشراكة دعما لبرامج الإطعام التي يطلقها بنك الطعام المصري في شهر رمضان، ضمن برنامج “إفطار صائم”. وفي أجواء رمضانية مليئة بالبهجة وحب العطاء والتطوع، قام موظفو البنك الأهلي الكويتي – مصر وأطفالهم بالمشاركة في تعبئة وتغليف كراتين رمضان لإدخال السرور إلى قلوب الأسر المصرية في محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر:” أن قيام البنك بالتعاون مع بنك الطعام المصري يأتي ضمن جهود المشاركة المجتمعية التي يحرص عليها البنك سنوياً لدعم الأسر المصرية و لخدمة الفئات الأولى بالرعاية ، وإيمانا منه بقضية الإطعام وأهميتها على نطاق “العمل الأهلي التنموي ، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع بنك الطعام “، خاصة وأن بنك الطعام من المؤسسات الجديرة بالثقة لخدمة قضية الإطعام وتوفير الغذاء اللازم للأسر المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح السلاوي:”أن البنك ينتهج إستراتيجية واضحة في مجال المسئولية المجتمعية تعزيزا للمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع ومساندة القرى الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية والمشاركة في كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين “.

وتابع محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري :” حريصون على جذب شركات القطاع الخاص، بما يخدم أنشطتنا الهادفة إلى توفير الغذاء الصحي للأسر المستحقة، اعتماداً على قاعدة البيانات التي يمتلكها بنك الطعام، والتي تخدم قاعدة ضخمة من المستحقين على مستوى محافظات الجمهورية، موجهاً الشكر إلى البنك الأهلي الكويتي – مصر لحرصه على دعم أنشطة بنك الطعام، والتي تتم باحترافية متقنة ودراسة حالات المستفيدين بشكل واقعي وجاد”.

يأتي التعاون بين البنك الأهلي الكويتي – مصر وبنك الطعام المصري، خلال شهر رمضان المعظم ضمن برنامج إفطار صائم الذي يقدمه بنك الطعام، للمساهمة في توفير 50 مليون وجبة على مدار الشهر، كأحد الأنشطة الرئيسية للبنك التي يتم تنفيذها تحت عنوان “الغذاء أساس الحياة”.