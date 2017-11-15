الأهلي الكويتي: حلول مبتكرة فى التمويل التجاري لتنمية الأعمال

أحمد الدسوقى قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، إن اتفاقية التعاون المبرمة بين الأهلي الكويتي-مصر، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ستفتح آفاقا جديدة أمام عمليات التمويل التجاري لتشمل مجالات أكثر تنوعا بما يسهم في تحقيق استراتيجية البنك الاستباقية الخا

أحمد الدسوقى

قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إن اتفاقية التعاون المبرمة بين الأهلي الكويتي-مصر، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ستفتح آفاقا جديدة أمام عمليات التمويل التجاري لتشمل مجالات أكثر تنوعا بما يسهم في تحقيق استراتيجية البنك الاستباقية الخاصة بتوفير حلول مبتكرة للتمويل التجاري تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتساعدهم على تنمية أعمالهم.

وأكد السلاوي فى بيان، أن دعم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في مجال التمويل التجاري لمصرفه ضمن برنامجه للتسهيلات التجارية والذي يقدر بـ10 ملايين دولار سيساعد على توفير حلول مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات عملاء البنك وهو أمر هام وضروري لدعم الاقتصاد الوطني ويؤكد حرص البنك على لعب دور حيوي وفعال في القطاع المصرفي.

ويعد البنك الأهلي الكويتي – مصر حاليًا واحدًا من 11 بنك إصدار تابع للبرنامج في مصر.

ومن جانبه رحب سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بانضمام البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى برنامج التسهيلات التجارية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام البنك للوفاء بالاحتياجات التمويلية لعملائه وتعزيز التجارة التي تساهم في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد.”

يشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي- مصر دخل السوق المصرفية المصرية عبر الاستحواذ علي بنك بيريوس مصر في عام 2015، وذلك فى إطار خطة المجموعة الأم بالكويت للتوسع الإقليمي، وتعزيز مكانة البنك التنافسية، وتوفير قيمة مضافة لعملائه.

وأعلن البنك في نوفمبر 2016، عن إطلاق عملياته رسميًا بمصر تحت اسم البنك الأهلي الكويتي – مصر من خلال شبكة فروع واسعة تبلغ 39 وأكثر من 85 ماكينة صراف آلي.