الأهلي السعودي يرفع رأس مال البنك إلى 60 مليار ريال سعودي

أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم الإثنين، عن زيادة رأس مال البنك إلى 60 مليار ريال أي بنسبة 33.99%، وذلك من خلال طرح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم تقريبا، بهدف تعزيز مكانة البنك المالية، مما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح البنك الأهلي السعودي، عبر موقع تداول البورصة السعودية، بأن الجمعية وافقت على توصية المجلس بتوزيع أرباح مالية على مساهميها بنسبة 6% بما يعادل نحو 0.6 ريال للسهم عن النصف الثاني لعام 2022.

وأشار إلى أن رأس المال سيرتفع من 44.78 مليار ريال، موزعة على 4.47 مليار سهم، إلى 60 مليار ريال موزعة 6 مليارات سهم بقيمة اسمية بلغت 10 ريال للسهم الواحد.

هذا كما أضاف البنك الأهلي السعودي بأن إجمالي التوزيعات النقدية عن النصف الثاني بالعام الماضي بلغت 2.68 مليار ريال، ليصل إجمالي التوزيعات لعام 2022 كله إلى 7.61 مليار ريال ليعادل نحو 17%.

ويجدر الإشارة بهذا الشأن، إلى أن البنك الأهلي السعودي حقق أرباحا مالية بحوالي 11% ليصل إلى 5.022 مليار ريال للربع الأول من عام 2023، مقابل حوالي 4.502 مليار ريال