الأهلي أمام الإسماعيلي والزمالك يواجه إنبي.. مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر الجاري بنظام الدورين بشكل طبيعي

أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن منافسات مثيرة منذ بداية الجولة الأولى من المسابقة، حيث يصطدم الأهلي بنظيره الإسماعيلي في أولى مباريات القلعة الحمراء، بينما يلعب الزمالك مع إنبي في نفس الجولة.

تُجرى اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، لأول مرة فى وجود رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب، نائب الرابطة، والأعضاء كل من ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وعامر حسين، وذلك في أحد فنادق القاهرة، في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر الجاري بنظام الدورين بشكل طبيعي.

وجاءت نتائج قرعة الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري كالتالي:

سموحة x الاتحاد السكندري

المقاولون العرب x الشرقية للدخان

الجونة x سيراميكا كليوبترا

بيراميدز x مصر للمقاصة

فيوتشر x فاركو

الإسماعيلي x الأهلي

الزمالك x إنبي

غزل المحلة x المصري

البنك الأهلي x طلائع الجيش