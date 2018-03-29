الأهلى يُروج التمويل الإضافى لشركة كيما

■ مصادر: حسم حصص المشاركين وتوقيع العقود الشهر المقبل سهير محمدبدأ البنك الأهلى المصرى الترويج للتمويل الإضافى الذى طلبته شركة «كيما» التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 2.565 مليار جنيه، موزعًا على شريحتين، أجنبية بقيمة 100 مليون دولار، ومحلية بنحو 800 مليون جنيه.كانت ا

■ مصادر: حسم حصص المشاركين وتوقيع العقود الشهر المقبل

سهير محمد

بدأ البنك الأهلى المصرى الترويج للتمويل الإضافى الذى طلبته شركة «كيما» التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 2.565 مليار جنيه، موزعًا على شريحتين، أجنبية بقيمة 100 مليون دولار، ومحلية بنحو 800 مليون جنيه.

كانت الشركة حصلت، قبل عامين، على قرض من تحالف مصرفى ضم الأهلى ومصر والقاهرة والعربى الأفريقى، بقيمة 423 مليون دولار، موزعًا بواقع 213 مليون دولار لأجل 10 سنوات و1.35 مليار جنيه بأجل 12 سنة، لتأهيل مصنع كيما 2 بمدنية أسوان لإنتاج الأسمدة.

وقالت مصادر لـ«المال» إن البنك الأهلى باعتباره وكيل التمويل، أرسل مذكرة معلومات مؤخرًا لقائمة من البنوك المحلية من بينها الاستثمار العربى والعقارى والتعمير والإسكان للمشاركة فى تغطية السيولة الإضافية للقرض، متوقعة الاستقرار على الحصص النهائية للمشاركين وتوقيع العقود خلال الشهر المقبل.

وقرر مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما فى ديسمبر الماضى، زيادة نسبة تمويل البنوك لمشروع تأهيل مصنعها من %51 إلى %62 من خلال توقيع عقد تمويل ثان يتضمن بعض التعديلات على العقد الأول بعد ارتفاع التكلفة الاستثمارية للإنشاءات من 6 مليارات جنيه إلى نحو 11.5 مليار.

وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، تنفيذ المشروع المقرر أن يكون الافتتاح التجريبى له قبل نهاية العام الجارى.

ويوفر المصنع الجديد 500 ألف طن أسمدة أمونيا سنويا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية، ويُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يوازى 40 فدانا، ويضم وحدة إنتاج بقدرة 1200 طن يوميا، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنا يوميا، كما يوفر 3500 فرصة عمل.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، أمس، الموازنة التقديرية للعام المالى 2019-2018، بفائض أرباح متوقع 120.45 مليون جنيه، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى وفقاً للبرنامج الزمنى المستهدف له، تلافياً لآثار ارتفاع التكلفة الاستثمارية

يُشار إلى أن «كيما» حققت أرباحاً بلغت 57.6 مليون جنيه خلال الأشهر الستة المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 257.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016.