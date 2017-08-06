الأهلى يوافق على سفر أحمد حمدى لأودينيزى الإيطالى

على المصرى: وافق حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على سفر أحمد حمدى، لاعب خط وسط الفريق، لخوض فترة معايشة بنادى أودينيزي الإيطالي بدءاُ من اليوم ولمدة 10 أيام، على أن يعود للنادى الأهلى فى حالة عدم اجتيازه تلك الفترة بنجاح. وكشف البدري أن حمدي من العناصر الش



على المصرى:



وافق حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على سفر أحمد حمدى، لاعب خط وسط الفريق، لخوض فترة معايشة بنادى أودينيزي الإيطالي بدءاُ من اليوم ولمدة 10 أيام، على أن يعود للنادى الأهلى فى حالة عدم اجتيازه تلك الفترة بنجاح.



وكشف البدري أن حمدي من العناصر الشابة المميزة، التى رفض الاستغناء عنها لأي نادٍ مصرى، رغم كثرة العروض التى تلقاها اللاعب، خاصة وأنه كان يتطلع للاستفادة منه في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه وافق على فترة المعايشة باعتبارها عرضا جيدا جدا لمستقبل اللاعب، وسيستفيد النادي منه ماديا على النحو الأمثل، فى حالة نجاح احترافه

كان الفريق الإيطالي قد أرسل طلبا للنادى الأهلي ليخضع اللاعب لفترة معايشة، تمهيدا للتعاقد معه، وتم رفع الأمر للجهاز الفني للفريق، بعد موافقة مجلس الإدارة.