الأهلى يواجه القطن لإحياء آماله فى دور المجموعات الأفريقى

على المصرى يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على القطن الكاميرونى، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، من دور الستة عشر "المجموعات" لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب "رومندي أدجيا"، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.وسيرتدي الأهلى خلال مباراة ال



على المصرى

يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على القطن الكاميرونى، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، من دور الستة عشر “المجموعات” لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب “رومندي أدجيا”، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيرتدي الأهلى خلال مباراة اليوم، القميص الأحمر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء، فيما سيرتدي القطن القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والذي يدير مباراته الأولى للنادي الأهلي في تاريخه.

ويتصدر الوداد البيضاوى المغربى، المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه 2ـ 0 على ضيفه القطن في الجولة الأولى، التي شهدت أيضا تعادلا مخيبا للأهلي مع ضيفه زاناكو الزامبي بدون أهداف، ليتقاسما المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

وأثار الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، قلق جماهيره عقب ظهوره الباهت في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات، مما أثار الشكوك حول قدرته على استعادة لقبه الأفريقي الذي غاب عنه منذ أربعة أعوام.

ويتطلع الأهلي لتكريس عقدته أمام القطن، بعدما سبق للفريق المصري التفوق على نظيره الكاميروني في جميع المواجهات الثلاث التي جرت بينهما في المسابقات الأفريقية، ورغم ابتعاد الفريق عن مستواه المعتاد في الآونة الأخيرة، إلا أن جماهيره تشعر بالتفاؤل من مواجهة القطن، الذي كان بوابة العبور للأهلي نحو حصد الألقاب الأفريقية في أكثر من مناسبة.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال عام 2008، عندما تغلب على القطن في المباراة النهائية، قبل أن يحصل على لقب نفس البطولة عام 2013، بعدما اجتاز عقبة الفريق الكاميروني في الدور قبل النهائي، ثم واصل الفريق الأحمر تفوقه على منافسه بعد أن أطاح به من نفس الدور لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في العام التالي، ليواصل بعد ذلك حملته الناجحة ويفوز باللقب آنذاك.

ورغم اقتراب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم، إلا أن الفريق يعاني من بعض المشاكل التي ألقت بظلالها على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولم يحقق الأهلي سوى انتصارين فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع البطولات، حيث سقط في فخ التعادل 1 1 أمام الشرقية في لقائه الأخيرة بالبطولة المحلية يوم الأربعاء الماضي.