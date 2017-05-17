الأهلى يواجه الشرقية فى افتتاحية الأسبوع الـ 29 من الدورى

على المصرى: تنطلق اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث يحل النادى الأهلى ضيفا ثقيلا على الشرقية، فى اللقاء الذى يقام بينهما على ملعب الجيش بالسويس، فى السابعة مساء. يدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد حسام طه، مساعد أول، ويوسف



على المصرى:



تنطلق اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث يحل النادى الأهلى ضيفا ثقيلا على الشرقية، فى اللقاء الذى يقام بينهما على ملعب الجيش بالسويس، فى السابعة مساء.

يدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد حسام طه، مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثان، وأحمد صالح حكماً رابعاً. يسعى الأهلي إلى الاقتراب خطوة أخرى، نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة الشرقية متذيل الترتيب، ويريد الأهلي، تعويض البداية المتواضعة لمشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما تعادل بدون أهداف على أرضه مع زاناكو الزامبي، وهو ما عرض حسام البدري، المدير الفنى للقلعه الحمراء لانتقادات عديدة. يتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة من 28 مباراة، متقدما بفارق 11 نقطة عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثانى، فيما يحل الشرقية فى مؤخرة الدورى برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات، ومازال عماد النحاس المدير الفنى للفريق، متمسك بآمل البقاء فى المسابقة. وتقام غدا الخميس ثلاثة لقاءات، حيث يلعب المصرى مع الداخلية فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب، وعلى نفس الملعب يلتقى سموحة مع بتروجت فى السادسة والنصف مساءا، ويلتقى الزمالك مع وادى دجلة فى التاسعه مساءا على ستاد بتروسبورت. يلعب يوم الجمعة الإسماعيلى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءا على ستاد الإسماعيلية، والنصر للتعدين مع الإنتاج الحربى فى السابعة والنصف مساءا، على ستاد أسوان، وتختتم لقاءات الجولة يوم السبت بثلاثة لقاءات، حيث يلعب مصر المقاصة مع الاتحاد السكندرى، فى الرابعة إلا ربع عصرا على ستاد الفيوم، وإنبى مع أسوان فى السادسة مساءا على ستاد بتروسبورت، وتختتم الجولة فى الثامنة والنصف مساءا، بلقاء طلائع الجيش مع طنطا، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.