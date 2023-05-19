الأهلى يهزم الترجى ويتأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالى (فيديو)

انتهت مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس سجلهم بيرسي تاو “هدفين” ومحمود كهربا “هدف”.

جاءت بداية المباراة هادئة فيما حاول الترجي خطف هدف مبكر على أمل تحقيق ريمونتادا وتعويض الهزيمة الثقيلة على أرضه، فيما هدد محمود كهربا مرمى بطل تونس في الدقيقة الخامسة بعدما لعب الكرة بيسراه ولكنها ارتطمت بالعارضة، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 14 نفذها علي معلول ولكن أبعدها دفاع الترجي.

وأحرز حسين الشحات هدف المباراة للأهلي في الدقيقة 22 من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب الشحات في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراعة من أعلى الحارس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي: محمد صدقي الدبشي في حراسة المرمى، محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي في الدفاع، كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي – معتز زدام في الوسط، ورشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة في الهجوم.