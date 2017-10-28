الأهلى ينفى حظر تعاملات المصريين مع البنوك الصينية

محمد سالم:نفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، من قيام السلطات الصينية بفرض حظر على التعاملات البنكية للمصريين، مؤكدا أن هذا الكلام "عار تماما من الصحة". ويمتلك البنك الحكومى فرعا بمدينة شنغهاى، وقال أبو الفتوح، إن



محمد سالم:

نفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، من قيام السلطات الصينية بفرض حظر على التعاملات البنكية للمصريين، مؤكدا أن هذا الكلام “عار تماما من الصحة”.

ويمتلك البنك الحكومى فرعا بمدينة شنغهاى، وقال أبو الفتوح، إن مصرفه لم يتلق أية تعليمات تخص هذا الحظر.

وتتداول مجموعة من المواقع بيانات – لم تذكر مصدرها – عن قيام الصين بحظر المعاملات البنكية لعدد من الدول غير المستقرة ـ عالية الخطورة ـ على رأسها “مصر، سورية، العراق، واليمن”، وأشارت إلى أن الحكومة الصينية ذكرت أن مواطنى تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية في الصين، ومن يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله بتحفظ شديد.

ووقّعت مصر، العام الماضي، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان، تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

وانضم اليوان رسمياً في أكتوبر الماضي، إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية.

