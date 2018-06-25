«الأهلى» ينتهى من صرف أرصدة ومدخرات شهادة المصرى الدولارية

سيد بدرانتهى البنك الأهلى من صرف أرصدة ومدخرات شهادة المصرى الدولارية، التى طرحها البنك المركزى فى 2012، لصالح المصريين بالخارج.وأظهرت بيانات البنك المركزى عن شهر إبريل الماضى، أن أرصدة الشهادة تراجعت من 1.292 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، إلى 248 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، ثم إلى صفر بنهاية

سيد بدر

انتهى البنك الأهلى من صرف أرصدة ومدخرات شهادة المصرى الدولارية، التى طرحها البنك المركزى فى 2012، لصالح المصريين بالخارج.

وأظهرت بيانات البنك المركزى عن شهر إبريل الماضى، أن أرصدة الشهادة تراجعت من 1.292 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، إلى 248 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، ثم إلى صفر بنهاية سبتمبر 2017، وقرر «المركزى» وقف الاكتتاب فى الشهادة نهاية يونيو 2014.

وكان «الأهلى» قد تولى طرحها نيابة عن وزارة المالية، بعائد ثابت بلغ %4 سنويًا، يتم صرفه كل 6 أشهر، كما طرحت الشهادة من خلال بنك أبوظبى الوطنى، وبنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربى الوطنى بالمملكة العربية السعودية، وبنك الكويت الوطنى فى الكويت، والبنك الأهلى المتحد فى قطر، والبحرين، وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bank للمصريين المقيمين فى تونس.

وكانت الحكومة قد لجأت لفكرة الشهادة كنوع من تخفيف الضغط على احتياطى البلاد من النقد الأجنبى الذى تضرر بشدة بعد ثورة 25 يناير، نتيجة قيام عدد كبير من الأجانب ببيع استثماراتهم فى أذون وسندات الخزانة الحكومية.