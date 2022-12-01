«الأهلى» يمنح 140 مليون يورو تمويلات خضراء

منح البنك الأهلى المصرى تمويلات خضراء لنحو 37 شركة ومشروعا تعمل فى مجالات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، بقيمة 140 مليون يورو.

قالت مصادر مطلعة فى البنك إنه يتيح عددًا من برامج التمويل المستدام، أحدها لمكافحة التلوث الصناعى ويتضمن تسهيلات بقيمة 140 مليون يورو، كما تم توجيه 100 مليون أخرى ضمن برنامج التمويل GEFF.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الأهلى المصرى قدم 200 مليون دولار ضمن حزمة البنك الآسيوى الدولى للاستثمار، بالإضافة إلى 4.5 مليون أخرى من التمويل المقدم من «اليونيدو».

وكشفت عن العديد من البرامج والحزم التمويلية التى يتم دراستها حاليًا، والتى تم تسويقها بالكامل من بنك الاستثمار الأوروبى، بنحو 1.2 مليار يورو.

يذكر أن محفظة التمويل المستدام فى البنك الأهلى المصرى بلغت 186 مليون يورو، وذلك منذ إنشاء إدارة البرامج التمويلية المتخصصة فى عام 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضى.

وتم توجيه هذه المبالغ لنحو 42 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وتنوعت بين تمويلات خضراء ومشروعات صديقة للبيئة.

ويبحث البنك حالياً 238 مليون يورو أخرى، لصالح 54 شركة ومشروعا، فيما أكد مسؤولوه سابقا أنه يولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الخضراء والمتوافقة مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، فى ضوء توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP 27)، ورؤية مصر 2030.

وقال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، في تصريحات سابقة إن إستراتيجية البنك تراعى كافة نواحى الشمول المالى والاستدامة، وإمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعى وتعظيم الربحية.