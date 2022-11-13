«الأهلى» يمنح تمويلات بقيمة 306 ملايين جنيه ضمن «إحياء البتلو»

منح البنك الأهلى المصرى تمويلات بقيمة 306 ملايين جنيه ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.

كشف طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لـ «المال» – أن عدد العملاء الذين استفادوا من هذه التمويلات بلغ 598 عميل.

وبدأ المشروع القومى للبتلو منتصف 2017 بــ 100 مليون جنيه، ثم أضيف 400 مليون خلال عامى 2018 – 2019 و4.6 مليار فى 2020 وحتى مارس 2021 ليصبح إجمالى المخصص له 5.1 مليار.

ويعمل المشروع القومى للبتلو على توفير لحوم حمراء بسعر عادل ومناسب لكلٍ من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق لرؤس المواشى الحية واللحوم الحمراء.

ويسهم المشروع فى تقديم قروض ميسرة لصغار المربين لشراء عدد من رءوس المواشى والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربى وللسوق المحلية.