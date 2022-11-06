الأهلى يمنح تمويلات بقيمة 143 مليون جنيه ضمن مبادرة «المركزى» لدعم «الرى الحديث»

منح البنك الأهلى المصرى تمويلات لصالح 133 مستفيدًا، ضمن مبادرة «المركزي» لدعم مشروعات التحول لاستخدام وسائل الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية والتى أطلقها في 2021.

قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن حجم التمويل الممنوح لتحديث منظومة الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية، بلغ نحو 143 مليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2022.

ويُسمح «المركزى» من خلال هذه المبادرة تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنكين الأهلى المصرى والزراعى.

ويبلغ إجمالى قيمة هذه المبادرة 55.5 مليار جنيه، وأُصدرت بضمان وزارة المالية؛ لتمويل مشروع تحويل حوالى 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة لرى الأراضى الزراعية.

ويسدد المزارعون المستفيدون من المبادرة تكلفة التحول لنظم الرى الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات بدون فوائد، على أن يكون أول استحقاق بعد عام من إنهاء التنفيذ المستهدف، ويقوم «المركزى» بتعويض المصارف بالمشاركة مع وزارة المالية.

وكان حسن، قد صرح فى وقت سابق لـ«المال»، بأن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيلات المباشرة وغير المباشرة، بلغ نحو 142 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 27 مليارا على رصيدها بنهاية ديسمبر 2021.

وأضاف أن معدل نمو المحفظة بلغ حوالى %24 بزيادة 18 ألف عميل، إذ بلغت الزيادة للتسهيلات المباشرة نحو 26.6 مليار جنيه، وغير المباشرة مليارًا خلال نفس الفترة.

وقال إنه مستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022 بقيمة تسهيلات 35 مليار جنيه.

وأفاد بأنه تم تقديم 63.5 مليار جينه، لنحو 102 ألف عميل، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد مدين %5، وحوالى مليار لصالح 109 عملاء ضمن “المتوسطة” بعائد %7.

وتابع أنه تم منح مليار جنيه لصالح 1643 عميلًا ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة بعائد مدين %8، و31 مليونا لـ6 عملاء بعائد %12، إضافة إلى 762 مليونا لنحو 84 عميلًا ضمن مبادرة دعم السياحة.