رياضة

الأهلى يلجأ لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامرى فاروق بمنصب النائب بالتزكية

قرر النادي الأهلي اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة من أجل حسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب بالتزكية. وجاء بيان الأهلي كالتالي: أرسل النادي خطابا صباح اليوم لهيئة قضايا الدولة الموقر، وطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد…

إسلام مصطفى 3:27 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 3:27 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قرر النادي الأهلي اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة من أجل حسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب بالتزكية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

أرسل النادي خطابا صباح اليوم لهيئة قضايا الدولة الموقر، وطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد والذي جرى يوم الجمعة الماضي.

ولم يتسلم النادي محضر اجتماع الجمعية العمومية حتى تاريخه والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية من 2021 إلى 2025.

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جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور.

وذلك ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب، خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور.

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وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية وحفاظا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن.

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بقلم إسلام مصطفى

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