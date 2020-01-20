الأهلى يكشف عن موعد حجز وقيمة تذاكر لقاء النجم الساحلى‎

شدد الأهلي على أن تذاكر مواجهة النجم الساحلي لن يتم تسليمها للجماهير دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع

أعلن النادي الأهلي عن أن غدا الثلاثاء موعد فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عبر تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي».

وشدد الأهلي على أن تذاكر مواجهة النجم الساحلي لن يتم تسليمها للجماهير دون وجود “Fan ID” الخاص بالمشجع، الذي يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.

من جانبها، حددت إدارة الأهلي قيمة تذاكر مواجهة النجم الساحلي على النحو التالي: 1000 جنيه لـ”V.V.I.P”، و500 جنيه لـ”V.I.P”، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

