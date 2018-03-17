الأهلى يكرر فوزه على مونانا ويصعد لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا

على المصرى كرر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فوزه على مونانا الجابونى، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب الصداقة بالعاصمة ليبرافيل، فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.تقدم الأهلى مبكرا، عقب مرور ثمانى دقائق فقط من عمر اللقاء، عن طريق

على المصرى

كرر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فوزه على مونانا الجابونى، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب الصداقة بالعاصمة ليبرافيل، فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

تقدم الأهلى مبكرا، عقب مرور ثمانى دقائق فقط من عمر اللقاء، عن طريق ميدو جابر، قبل أن يعزز المغربى وليد أزارو، تقدم الضيوف بهدف ثانى فى الدقيقة 30، وقلص دافيد ماصامبا النتيجة لأصحاب الأرض فى الدقيقة 44، وأختتم وليد سليمان أهداف اللقاء، بالهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 82.

ويعد الهدف الذى أحرزه ميدو جابر، هو أول أهدافه الإفريقية بقميص النادي الأهلي، ليدون اسمه في القائمة الذهبية لهدافي القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية، والتي يتصدرها محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي برصيد 37 هدفا، وهو ثاني أهدافه هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث جاء هدفه الأول هذا الموسم في شباك فريق طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري الممتاز، قبل 60 يوما من هدفه مساء اليوم .

بتلك النتيجة، يصعد الأهلى للدور ثمن النهائى من التشامبيونزليج الأفريقى، بعدما تخطى عقبة مونانا الجابونى، بنتيجة 7-1 فى مجموع لقاءى الذهاب والإياب، على أن تقام قرعة دور المجموعات للبطولة، بالإضافة لدور الـ 32 “الثانى” لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية” يوم الأربعاء المقبل، فى مقر الاتحاد الأفريقى “كاف” بالقاهرة.؟: 21 مارس