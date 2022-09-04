البنك الأهلي يقود تحالفا مصرفيا لتدبير قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك الأهلى المصرى يقود تحالفًا مكونًا من 4 مصارف لتدبير قرض مشترك بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات العقارية العاملة فى السوق المحلية، فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.

وأضافت المصادر أن قيمة القرض سيتوزع بالتساوى بين البنوك الأربعة المشاركة بواقع 300 مليون جنيه لكل منها، على أن يكون التمويل طويل الأجل، تصل مدته إلى 7 سنوات، ومن المستهدف أن يبدأ صرفه خلال الأسبوع بعد المقبل.

وقام «الأهلى» بإدارة 13 صفقة تمويلية للقروض المشتركة، وتعد أكبر عدد صفقات تم ترتيبه وإدارته فى منطقة الشرق الوسط وأفريقيا، بقيمة إجمالية تخطت 54 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وتجاوزت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى 1.2 تريليون جنيه، استفاد منها نحو 1200 عميل فى يونيو الماضى، مقارنة مع نحو 890 مليارًا فى ديسمبر 2021.

وحصل «الأهلى المصرى» على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة، سواء كوكيل تمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض وفقًا لنتائج التقييم نصف السنوى الذى أعدته مؤسسة «بلومبرج» العالمية بأداء القروض المشتركة.