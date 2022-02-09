«الأهلى» يقرض «كابيتال ميد» 800 مليون جنيه لتمويل المدينة الطبية ببدر

وافق البنك الأهلى المصرى على إقراض شركة «كابيتال ميد» الطبية نحو 800 مليون جنيه، لتغطية جزء من التمويلات المطلوبة لإنشاء المدينة الطبية المتكاملة التابعة لها فى مدينة بدر.

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة «المصريين للرعاية الصحية»- المساهمة فى «كابيتال ميد» – إن «الأهلى» وافق على تقديم قرض طويل الأجل فى ظل اهتمام البنوك الوطنية بالمساهمة فى المشروعات الصحية، مشيرا إلى أنه تم توقيع العقود النهائية للقرض خلال الأيام الماضية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «كابيتال ميد» ستتجه خلال الفترة المقبلة للسحب من القرض بعد إنهاء الإجراءات القانونية من جانب البنك، على أن توظف الأموال المسحوبة لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الطبية والتى تضم مبنى العيادات الطبية والمستشفى.

وأكد أن «كابيتال ميد» تستهدف الانتهاء من الإنشاءات وبدء التشغيل الفعلى للمرحلة الأولى قبل نهاية العام الجارى، وهو ما يؤكد جديتها فى تنفيذ المشروع والذى يستهدف تقديم نوعيات علاجية ليست متوافرة فى السوق المحلية.

وتأسست «كابيتال ميد» عبر تحالف استثمارى يضم شركتى «المصريين للرعاية الصحية» بنحو %10 و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» بنسبة %14 والباقى موزع على مستثمرين أجانب ومحليين.

وأشار «القلا» إلى أن إجمالى تكلفة مشروع «كابيتال ميد» يصل إلى 21 مليار جنيه، تمثل القروض %70 منها، والباقى تمويل ذاتى، ومساهمات متنوعة.

كان عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع مطلع العام الماضى حجر الأساس للمشروع، الذى يصل إجمالى مساحته إلى 139 فدانًا، ويوفر 15 ألف فرصة عمل، فيما تصل الاستثمارات الإجمالية له 21 مليار جنيه.

وأكد «القلا» أن الشركة استغلت الفترة الماضية فى اعتماد المخطط الرئيسى للمشروع، بجانب التعاقد مع شركة «هواوى» الصينية لتصميم وإنشاء البنية التحتية التكنولوجية للمدينة الطبية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «هيل إنترناشيونال» العالمية لتولى إدارة المشروع.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات، وينفذ على 4 مراحل، تشمل الأولى: المستشفى العام بسعة 350 سريرًا ومجمع العيادات ومركز الإصابات والطوارئ وفندقًا و11 مركزًا طبيًّا متخصصًا بطاقة إجمالية 2500 سرير.

وأشار«القلا» إلى أن التصميمات الأخيرة للمدينة راعت إمكانية تفشى الأوبئة فى العالم، وبناء عليه شمل التصميم تنفيذ مبانٍ ومستشفيات تتناسب مع الحالات المشابهة لفيروس كورونا،.

وأفاد بتولى ذراع المقاولات التابع لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مهام إنشاء المرحلة الأولى للمشروع والتى تضم عدة عيادات تخصصية، فيما ستتولى شركة رواد الهندسة الحديثة بعض المهام الإنشائية الأخرى بالمدينة.

ويضم المشروع مستشفى افتراضيا، و11 تخصصيا، ومحطة خدمات مركزية، ومبنى التحكم والإدارة، ومركز لرعاية المسنين وللرعاية الطبية والصحية طويلة الأمد، وفندق، ومول ومركز تجارى.