«الأهلى» يقترب من اقتناص أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات

اقترب البنك الأهلى المصرى من اقتناص قطعة أرض فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات لإنشاء فرع له، ليصبح أول بنك يتواجد فى تلك المنطقة، والتى تضم مئات المصانع المتنوعة.

وقالت مصادر مقربة إن البنك الأهلى تقدم لشراء قطعة أرض مساحتها 1177 مترا بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وتم تسعير المتر بقيمة 7130 جنيها، بما يعنى أن القيمة الإجمالية لها ستقارب 8.3 مليون جنيه، ويتبقى فقط الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإتمام التخصيص.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المنطقة الصناعية بالسادات باتت تخدم مئات المصانع والمستثمرين، بما دفع البنك الأهلى للحصول على الأرض هناك لتخفيف التعاملات اليومية بفرعه فى منطقة البنوك بداخل الكتلة السكنية، ولتيسير تعاملات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

مصادر: الجهاز يخطط لتأسيس منطقة مصارف جديدة بخلاف استهداف المطورين العقاريين

وأشارت المصادر إلى أن جهاز مدينة السادات ينوى تأسيس منطقة متكاملة للبنوك بداخل المنطقة الصناعية على غرار نظيرتها بداخل الكتلة السكنية، والتى تضم مقار عدة بنوك، منها «الأهلى» و«القاهرة» و«مصر» و«قطر الوطنى» و«التعمير والإسكان» و«قناة السويس» و«الإسكندرية».

ووفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد بلغت الاستثمارات بمدينة السادات نحو 12.8 مليار جنيه، حتى نهاية العام المالى الماضى، منها 3 مليارات لقطاع الإسكان، و8.4 مليار للمرافق، ومليار لقطاع الخدمات، والباقى لأعمال التشجير والزراعة.

وتملك مدينة السادات 8 مناطق صناعية، بمساحة 8937 فدانا، وبعد إزالة التعديات تمت زيادة المنطقة الصناعية لتصبح المساحة 15 ألف فدان وجارٍ تخطيط 6063 فدانا، ويبلغ عدد المصانع المنتجة 940 برأسمال مستثمر 15 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن المدينة بها نحو 260 مصنعاً تحت الإنشاء برؤوس أموال 3.5 مليار جنيه، وبانتهاء تنفيذ أعمال المخطط الاستراتيجى للمدينة سيتم إضافة 1500 مصنع برأسمال مستثمر 30 مليار جنيه.

ونوهت المصادر إلى أن جهاز مدينة السادات نفذ أعمالاً واستثمارات بقيمة 1.9 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، رغم اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية لنحو 850 مليون جنيه فقط، وهو ما يعكس ارتفاع حجم التطوير والترفيق لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضى الصناعية والسكنية والخدمية بالمدينة.

ورأت المصادر أن مدينة السادات مؤهلة لجذب شركات التطوير العقارى فى ظل توافر قطع أراضٍ بمختلف المساحات مخصصة لإقامة نشاط عمرانى متكامل مع اتاحة كل الخدمات والمرافق فى المدينة، بخلاف التأكد من توافر القوى الشرائية للوحدات السكنية.

وتقع مدينة السادات عند الكيلو 93 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 121.368 ألف فدان منها 63.777 ألف فدان كتلة عمرانية، وعن الوحدات السكنية، فقد بلغ اجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمدينة 98804 وحدة بجانب 1987 فيلا موزعة ما بين الإسكان الحكومى والقطاع الخاص.