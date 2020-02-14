الأهلى يفوز على المصرى بثلاثية ويواصل سلسلة انتصاراته المتتالية فى الدورى

فاز فريق النادى الأهلى على فريق النادى المصرى البورسعيدى بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت بينهما في الثامنة والربع من مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول على معلول في الدقيقة (10) من بداية اللقاء، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة (83) عن طريق جونيور أجاي، وأحرز الهدف الثالث محمود كهربا في الدقيقة (90).

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلى إلى 45 نقطة في المركز الأول.

وكان قد دخل الأهلى اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة، جمعها من 14 فوزا مُتتاليا، ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.

كما يعد الاهلى الأفضل هجوماً بـ41 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة.

فيما دخل المصري المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واهتزت شباكه 16 مرة.