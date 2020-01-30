«الأهلى» يعتزم تغطية 2.5 مليار جنيه فى سندات «المجتمعات العمرانية»

تم اتخاذ قرار بطرح 10 مليارات جنيه دفعة واحدة وعدم تقسيمها إلى شرائح، فى ظل الرواج الذى تشهده سوق التوريق حالياً.

يعتزم البنك الأهلى المصرى تغطية شريحة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه ضمن الإصدار الثالث من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية ، والمقرر أن يستخدم فى سداد قرض معبرى بقيمة 10 مليارات حصلت عليه الهيئة الحكومية نهاية العام الماضى، بهدف الإنفاق على توسعاتها فى مجال إقامة المدن الجديدة.

ويتولى تحالف مصرفى يضم البنك الحكومى بجانب بنكى «التجارى الدولى CIB» و»العربى الأفريقى الدولى»، إدارة وضمان تغطية الإصدار بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وقالت مصادر على صلة بالصفقة إن التحالف يستهدف ضم بنوك لهيكل التغطية، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD» ، والشركة المصرفية «SAIB»، والعقارى المصرى.

وتوقعت الانتهاء من مراجعة العقود والنموذج المالى للإصدار تمهيدا لتوقيعها خلال الربع الأول من العام الجارى، مشيرة إلى تعيين مراقبى الحسابات للطرح بالإضافة إلى المستشارين الماليين.

وحصلت «المجتمعات العمرانية» على موافقة مجلس الوزراء فى مايو الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات تم إغلاقه فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات تولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال، وبنك مصر خلال نوفمبر الماضى

ويمثل الإصدار الثالث توريقا لمحفظة أقساط 5 مشروعات عقارية يجرى تأسيسها فى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع شركات تطوير عقارى كبرى.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بطرح 10 مليارات جنيه دفعة واحدة وعدم تقسيمها إلى شرائح، فى ظل الرواج الذى تشهده سوق التوريق حالياً.

ويتولى مكتب الدرينى وشركاه مهام المستشار القانونى للإصدار الذى يعد أكبر طرح فى تاريخ عمليات إصدارات السندات فى السوق المحلية.