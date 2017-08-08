الأهلى يعترف بالعرض السعودى لحسام غالي

على المصرى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يوقع أي عقود مع فريق النصر السعودي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بعرض فريق النصر منذ تلقّيه. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مسئولي الفريق السعود

على المصرى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يوقع أي عقود مع فريق النصر السعودي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بعرض فريق النصر منذ تلقّيه.





وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مسئولي الفريق السعودي قدّموا العرض لـ”غالي” في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه بالعرض فور تلقيه مباشرة، وأوضح أنه اتفق مع قائد الفريق على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدٌ الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.