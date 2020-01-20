الأهلى يطلب من رابيد فيينا البطاقة الدولية لـ«بادجي» لقيده في إفريقيا

كان الأهلي قد أعلن التعاقد رسميًا مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 4 سنوات ونصف

أرسل الأهلي طلبًا رسميًا إلى اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة نظيره النمساوي من أجل استعجال الحصول على البطاقة الدولية، للاعب أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد رسميًا مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة استعجال نادي رابيد فيينا من أجل إرسال البطاقة الدولية لمهاجمه الجديد لقيده في قائمته المحلية والإفريقية.

ويحتاج الأهلي للاستغناء عن أحد أجانبه بالإعارة أو البيع النهائي من أجل قيد بادجي.