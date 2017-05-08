الأهلى يطرح 3 آلاف تذكرة موحدة لمباراة زاناكو

على المصرى قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي خصصت 3 آلاف تذكرة لمباراة زاناكو الزامبي، في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لجماهير الأهلي بسعر موحد قدره 30 جنيهًا.وأضاف شمس أن مدرج الأولى يمين بملعب برج العرب الذي يستضيف المب

على المصرى

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي خصصت 3 آلاف تذكرة لمباراة زاناكو الزامبي، في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لجماهير الأهلي بسعر موحد قدره 30 جنيهًا.

وأضاف شمس أن مدرج الأولى يمين بملعب برج العرب الذي يستضيف المباراة، سيتم تخصيصه لجماهير فريق زاناكو، أما مدرجات الدرجة الأولى شمال، فستخصص لأعضاء النادي الأهلي سواء بمقر الجزيرة أو فرعية بمدينة نصر والشيخ زايد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء يوم 13 مايو الجاري، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور السته عشر “المجموعات” من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فى سياق أخر، يفتتح النادي الأهلي بشكل رسمي، حمام السباحة في فرع الشيخ زايد يوم 19 مايو الجاري، في ظل عملية تجهيز الحمام لاستقبال الموسم الصيفي، التي جرت على مدار الشهور الماضية.

وحرص مجلس إدارة النادي والإدارة الهندسية، على استيفاء كافة متطلبات حمام السباحة، من حيث الغلايات وغرف الملابس وغيرها من التجهيزات الخاصة به، لضمان تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي.