الأهلى يضخ 800 مليون جنيه لتجديد 7 فنادق بشرم والغردقة

المال ــ خاص وافق البنك الأهلى المصرى، على ضخ تمويلات بنحو 800 مليون جنيه، لهيكلة وتجديد مجموعة من الفنادق بمدينتى شرم الشيخ والغردقة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى الخاصة بقطاع السياحة، التى أطلقها مطلع العام. قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الق

المال ــ خاص

وافق البنك الأهلى المصرى، على ضخ تمويلات بنحو 800 مليون جنيه، لهيكلة وتجديد مجموعة من الفنادق بمدينتى شرم الشيخ والغردقة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى الخاصة بقطاع السياحة، التى أطلقها مطلع العام.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن القروض حصلت عليها 3 شركات سياحية، تمتلك نحو 7 فنادق منتشرة فى جنوب سيناء، وموزعة بواقع 500 مليون للشركة الأولى، و200 مليون للثانية، و100مليون جنيه للأخيرة، ولم يرغب أبو الفتوح فى الإعلان عن أسماء الشركات، موضحا أن الأجل الزمنى للقروض يصل فى المتوسط إلى 7 سنوات.

وأشار إلى أن الموافقة على التمويلات يأتى فى إطار عملية “تعويم” لمديونيات قائمة ومستحقة على الشركات الثلاثة، تم الاتفاق على جدول زمنى جديد لسدادها، يراعى الأوضاع التى مر بها القطاع السياحى عقب حادث الطائرة الروسية.

كان البنك المركزى، قد أعلن مطلع نوفمبر

الماضى، عن رصد 5 مليارات جنيه، فى إطار مبادرة لدعم قطاع السياحة، تهدف لتمويل عمليات تجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحى، والفنادق العائمة، يتم ضخها عبر بنوك القطاع المصرفى، بسعر عائد %10، بحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

وقال بيان المركزى إنه فى إطار الاهتمام المستمر الذى يوليه لقطاع السياحة، بدءًا من عام 2013، عبر إصدار عدة مبادرات متتالية، وفى ضوء المناقشات والاجتماعات التى تمت مؤخراً مع مستثمرين للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع، والاحتياجات الحالية لدعمه، تم تدشين المبادرة الجديدة، وتشمل أهم المحددات الاسترشادية لها أن يكون الغرض الأساسى من التمويل، لإجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

وقال المركزى إن من أهم النقاط التى تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها، ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابقها مع المعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.

ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.