الأهلى يضخ 12 مليار جنيه فى مبادرة SME’s

❐ محيى الدين : نخطط للوصول بمحفظة القطاع إلى 100 مليار خلال 2020أحمد الدسوقىضخ البنك الأهلى المصرى، قروضا بقيمة 12 مليار جنيه، فى مبادرة المشروعات الصغيرة الـ «SMEs» التى أطلقها البنك المركزى المصرى مطلع العام الماضى.وقال سعد محيى الدين، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب

❐ محيى الدين : نخطط للوصول بمحفظة القطاع إلى 100 مليار خلال 2020

أحمد الدسوقى

ضخ البنك الأهلى المصرى، قروضا بقيمة 12 مليار جنيه، فى مبادرة المشروعات الصغيرة الـ «SMEs» التى أطلقها البنك المركزى المصرى مطلع العام الماضى.

وقال سعد محيى الدين، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن هذه التمويلات استفاد منها أكثر من 14 ألف عميل، مشيرا إلى أن مصرفه يتصدر قائمة البنوك المشاركة فى هذه المبادرة منذ انطلاقها العام الماضى.

وأكد أن مصرفه يخطط لضخ تمويلات جديدة بمليارات الجنيهات، للحفاظ على الصدارة خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى تتعدى الـ 38 مليار جنيه.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وأعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على 5 % سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20 % من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وأكد أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكان حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصرى، قد قال – فى تصريحات سابقة – إن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 44 مليار جنيه فى يونيو المقبل.

وفى سياق متصل، كشف محيى الدين أن «الأهلى» سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة قرضاً بقيمة 200 مليون جنيه، مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن القرض سيتم توجيهه لعملاء المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة.