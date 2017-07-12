الأهلى يضخ مليارى جنيه فى دار مصر

لأكثر من 5 آلاف وحدة فى عدة مدن جديدة

سوس: 1.7 مليار إجمالى محفظة التمويل العقارى داخل المبادرة

أحمد الدسوقى

وافق البنك الأهلى- أكبر بنك حكومى فى مصر- على ضخ تمويلات تقارب المليارى جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط خلال الفترة المقبلة.

قال كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن هذه التمويلات سيتم ضخها لأكثر من 5 آلاف وحدة فى عدة مدن جديدة أبرزها مدينتى “العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر”.

وأضاف “سوس” أنه تم تخصيص هذه الوحدات للبنك الأهلى لتمويلها، مضيفًا: “نحن فى انتظار إرسال ملفات العملاء إلينا لدراستها، ومن ثم تمويلها”.

وتوقع رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى المصرى، ضخ التمويلات فى هذا المشروع الضخم قبل نهاية العام الحالى 2017.

يذكر أن عدد وحدات مشروع «دار مصر» يبلغ 150 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحة الوحدة بين 100 و150 مترًا مربعًا، وينفذ المشروع على 4 مراحل بعمارات سكنية ما بين أرضى و4 أدوار متكررة، وأرضى و5 أدوار متكررة كاملة التشطيب فى أغلب المدن الجديدة منها الشروق والعبور وبدر.

وكان فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قد توقع فى تصريحات سابقة ضخ البنوك قروض تمويل عقارى تقارب 100 مليار جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى مراحله الأربع على مدار السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط تمويل لكل وحدة داخل المشروع يتراوح بين 500 و600 ألف جنيه، مؤكدًا أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خلال السنوات المقبلة.

وفى سياق متصل، قال “سوس”، إن إجمالى محفظة قروض التمويل العقارى داخل المبادرة تقدر بـ1.7 مليار جنيه تم ضخها لأكثر من 19 ألف عميل نسبة كبيرة منهم محدودى الدخل.

وأشار إلى أن مصرفه يحتل المركز الثانى فى قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة بعد بنك التعمير والإسكان، والذى يتصدر تمويلات القطاع فى مصر، مؤكدًا أن مصرفه يستهدف تصدر تمويلات القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى كلا من: التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، والتجارى الدولى «CIB»، والتنمية الصناعية والعمال، والمصرى الخليجى، وبلوم – مصر، والاتحاد الوطنى، و«SAIB» المصرف المتحد، والعقارى المصرى العربى، والعربى الإفريقى الدولى.

يشار إلى أن البنوك ضخت أكثر من 5 مليارات جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014 وحتى الآن، وتمثل هذه القيمة نحو %50 فقط من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى للمبادرة فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأطلق البنك المركزى فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، ونحو %8 لمتوسطى الدخل.