«الأهلى» يضخ تمويلات بقيمة 3 إلى 5 مليارات جنيه فى التجزئة

يسعى البنك الأهلى المصرى لضخ تمويلات جديدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه فى قروض التجزئة المصرفية قبل نهاية العام المالى الجارى.

وقال كريم سوس، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع لدى البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه يستهدف الوصول بحجم المحفظة ما بين 103 إلى 105 مليارات جنيه بنهاية يونيو الجارى ، مقابل 100 مليار نهاية مايو الماضى.

وأشار إلى أن البنك الأهلى سيضخ التمويلات الجديدة فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل التمويل العقارى والقروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها.

وأضاف أن مصرفه يمتلك أكبر حصة فى قطاع التجزئة المصرفية بين بنوك القطاع المصرفى.

كان «سوس» قال إن «الأعلى» يدرس ضخ تمويلات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لنحو 2000 عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل ، بواقع 100 ألف جنيه لكل عميل ، مؤكدا أن مصرفه يتصدر حالياً قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بمحفظة تتعدى 8.3 مليار جنيه. ومنحت مؤسسة «Asian Banker» العالمية البنك الأهلى المصرى جائزة أفضل بنك مصرى فى مجال خدمات التجزئة المصرفية لعام 2020 ، وتقدم الجائزة لأفضل بنك فى كل دولة من الدول التى يشملها التقييم استنادًا لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية لدى البنك وقدرته على إتاحة خدمات جديدة