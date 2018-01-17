الأهلى يسعى للثأر من المقاصة.. والزمالك للفوز الأول مع جلال

الإسماعيلى فى مواجهة أبناء العم.. وديربى عسكرى على المصرى تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتقام لقاءات تلك المرحلة على مدار خمسة أيام، وتنتهى يوم الأحد المقبل، ويسعى الأهلى للتمسك بالصدارة التى خطفها من الإسماعيلى فى الجولة الماضية،

الإسماعيلى فى مواجهة أبناء العم.. وديربى عسكرى





على المصرى

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتقام لقاءات تلك المرحلة على مدار خمسة أيام، وتنتهى يوم الأحد المقبل، ويسعى الأهلى للتمسك بالصدارة التى خطفها من الإسماعيلى فى الجولة الماضية، فيما يأمل الزمالك فى العودة لسكة الانتصارات، بعد هزيمتين وتعادل.

وتقام اليوم الأربعاء ثلاثة مباريات، بمواجهة قوية في صراع الهروب من شبح الهبوط، فالأسيوطي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، يخوض مواجهة قوية أمام الرجاء المتحفز مع مديره الفني رمضان السيد لمواصلة صحوته، بعد الفوز على المقاولون العرب، أملًا في الابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله برصيد 12 نقطة.

ويسعى الاتحاد السكندري لتحقيق أول فوز له بعد صيام 6 جولات على حساب النصر العنيد الذي يتمسك بآماله في البقاء بالدوري، ويخوض الإسماعيلي صاحب المركز الثاني اختبارًا صعبًا أمام المقاولون، ويأمل الدراويش مع المدير الفني أبوطالب العيسوي حصد الفوز في ظل صراع القمة مع الأهلي في مواجهة المقاولون صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويأمل الزمالك استعادة الانتصارات الغائبة منذ بداية العام الحالي على حساب الداخلية، غدًا الخميس، في اختبار جديد للمدير الفني إيهاب جلال، الباحث عن إعادة بريق مدرسة الفن والهندسة، مع التعاقد مع صفقتين جديدتين بضم عماد فتحي والغاني نانا بوكو ثنائي المقاصة، فيما يسعى الداخلية مع مديره الفني علاء عبدالعال لمواصلة انطلاقته، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة في ظل أداء مميز لأبناء عبدالعال.

ويلعب بعد غدا الجمعة، طنطا مع ضيفه سموحة في لقاء صعب وقوي أيضًا، فيما تقام يوم السبت ثلاثة مباريات، فيبحث المصري البورسعيدي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن تصحيح الأوضاع واستعادة الانتصارات أمام بتروجيت مع مديره الفني طارق يحيى، ويحل وادي دجلة ضيفًا على إنبي في مواجهة متكافئة، ويلعب الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش في ديربي عسكري.

وتختتم الجولة يوم الأحد، بخوض الأهلي حامل اللقب وصاحب الصدارة اختبارًا صعبًا، أمام مصر المقاصة في مواجهة ثأرية لأبناء القلعة الحمراء، خاصة أنه تلقى هزيمته الوحيدة في الدوري هذا الموسم أمام المقاصة، ولكن يبدو الحال مختلفًا عن لقاء الدور الأول، فالأهلي يعيش حالة معنوية رائعة بعد الفوز بلقب السوبر، واستعادة صدارة الدوري، بينما لم يحقق المقاصة أي فوز بالدوري في آخر 6 مباريات منذ الفوز على الأهلي بنتيجة 3-2.