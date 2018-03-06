الأهلى يستهل مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بمواجهة مونانا

على المصرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق مونانا الجابوني، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقياويدير اللقاء طاقم حكام مالي، مكون من بوبو تراورى حكما للساحة، ومعاونوه موريبا دياكيتا، وإدريسا كامو

على المصرى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق مونانا الجابوني، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويدير اللقاء طاقم حكام مالي، مكون من بوبو تراورى حكما للساحة، ومعاونوه موريبا دياكيتا، وإدريسا كامورى، وعثمان سيدى بيه الحكم الرابع، ويراقب اللقاء الليبى عبد الحكيم الشلماني.

ويبحث الأهلى الذى وصل لنهائى المسابقة فى الموسم الماضى، قبل خسارته أمام الوداد البيضاوى المغربى، فى المباراة الختامية للتشامبيونزليج الأفريقى، عن الحصول على لقبه الثامن فى المسابقة، حيث يعد الأكثر تتويجاً بـ 8 بطولات، حصل عليها أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وكان فريق مونانا الجابوني قد تأهل إلى هذا الدور، بعدما أقصى ريل كلوب دو كاديوجو بطل بوركينا فاسو في دور الـ 64، حيث خسر بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وعقد الاجتماع الفني للمباراة، مساء أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة، لبحث كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة، وأبرزها ضرورة وصول الفريقين إلى ستاد القاهرة قبل المباراة بساعة ونصف، وحضر من الفريق الجابوني المدير التنفيذي ومدير الكرة، بينما من النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، وسعيد أحمد وماهر عبد العزيز، إداريا الفريق، بالإضافة لطاقم التحكيم المالى، والمراقب الليبى.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي “القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجورب الأحمر”

فيما يرتدى فريق مونانا طاقمًا أخضر كاملًا، ووجه المدير التنفيذي للنادى الجابوني، أثناء الاجتماع، الشكر للنادي الأهلي، مؤكدًا على حسن الاستقبال وتلبية كافة طلبات الفريق.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا للقاء، وضمت كلاً من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، وصبري رحيل، وعلي معلول، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وميدو جابر، ووليد سليمان، وأحمد حمدي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وعبد الله السعيد، ووليد أزارو، وجونيور أجايي، ومروان محسن، وصلاح محسن.

** التاريخ للأهلي





وتاريخيا، لن تكون مواجهة الأهلي مع مونانا، المناسبة الأولى التي يلاقي فيها فريقًا من الجابون، فقد سبق وأن واجه فريقين من الجابون في مشواره القاري في مناسبتين، وآخرهما كانت قبل ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان، وتعود إلى عام 1981 ضمن بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، في رحلته عن أول ألقابه القارية، عندما واجه فريق نيزامبى بطل الجابون في منافسات دور ربع النهائي، وفاز الأهلي في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وعاد من الجابون بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وخلال تلك الجولة، سجل للأهلي في المباراتين محمود الخطيب هدفيْن، ومحمد عباس هدفيْن، ليتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-1، قبل أن يعتذر عن استكمال مشواره في البطولة لأسباب سياسية، أما المناسبة الثانية، كانت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1986، عندما واجه فريق سوجارا الجابوني في نهائي البطولة بحثًا عن اللقب الثالث على التوالي والاحتفاظ بكأس البطولة للأبد، وهو ما تحقق بعد أن فاز الأهلي في الذهاب بنتيجة 3-صفر وفي الإياب خسر بنتيجة 2-صفر، ليتوج باللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.. سجل ثلاثية الأهلي طاهر أبو زيد هدفين، ومجدي عبد الغني هدف.

وتأسس نادي مونانا عام 2006، وشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الجابوني موسم 2010 – 2011، ويحتل حاليا المركز العاشر في الدور الجابوني برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات، ويدرب الفريق المدير الفني الجابوني كيفن إيبينجا موتاسو، ومن أبزر لاعبي الفريق الجابوني الحارس إيف بيتسكي، ولاعب الوسط لويس أميكا أوتشانجا، وكلاهما في تشكيلة الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو المدير الفني لمنتخب الجابون.

ويخوض مونانا مبارياته على ملعب أجوستين مونيدان دي سيبانج، والذي تبلغ سعته 7 آلاف متفرج، ويمتلك تاريخا متواضعا على المستوى المحلي؛ بحكم أنه حديث الظهور على ساحة كرة القدم، حيث توج بلقب الدوري الجابوني ثلاث مرات مواسم 2011 – 2012، 2015 – 2016، 2016 – 2017.. كما فاز مونانا بكأس الجابون ثلاث مرات أعوام 2013 – 2015 – 2016.

