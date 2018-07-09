الأهلى يستهدف %25 زيادة بمحفظة SMEs

سيد بدريعتزم البنك الأهلى المصرى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادتها بنسبة %25 خلال العام المالى الجاري . وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن مصرفه يعتزم زيادة محفظةSMEs لتسجل نحو47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو2019، مقابل نحو41 ملياراً بنهاية يونيوالماضي . و

سيد بدر

يعتزم البنك الأهلى المصرى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادتها بنسبة %25 خلال العام المالى الجاري .

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن مصرفه يعتزم زيادة محفظةSMEs لتسجل نحو47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو2019، مقابل نحو41 ملياراً بنهاية يونيوالماضي .

وأطلق البنك المركزى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و%7، وخصص لها 200 مليار جنيه من أموال الاحتياطى الإلزامى بالبنوك، وهوما حقق طفرة فى حجم التمويل على مستوى القطاع المصرفى .

وأوضح أبوالفتوح، فى تصريحات لـ«المال»، أن محفظة الودائع بالبنك سجلت نحوتريليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن البنك يعتزم زيادتها بنسبة %15 خلال العام المالى الجاري .

وجذب البنك الأهلى ودائع ضخمة منذ تعويم العملة المحلية بعد إصدار شهادات ذات العائد %20 و%16 لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة، ودعمت هذه الشهادات محفظة الودائع بأكثر من 400 مليار جنيه.

وفى تصريح سابق لـ«المال« خلال يونيو، أشار أبوالفتوح، إلى أن مستويات الربحية المتوقع خلال العام المالى الماضى، تقدر بنحو10 مليارات جنيه متراجعة بنسبة %25 عن العام السابق، بضغط الفوائد المرتفعة لشهادات 20 و%16.

وبلغت محفظة القروض بنهاية يونيو الماضى نحو460 مليار جنيه، منها 46 ملياراً قروض تجزئة مصرفية، و41 ملياراً قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلال العام المالى الجارى يستهدف البنك زيادتها بنحو%15.

واقتنص البنك الأهلى المركز الأول على مستوى أفريقيا، فيما يخص ضمان تغطية وترتيب القروض، ووكيل التمويل بحصة سوقية بلغت %7.63 ، بعدما قام بدور المرتب والمسوق ووكيل التمويل لنحو13 صفقة بقيمة 1.408 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، قادماً من المركز المركز الرابع.

