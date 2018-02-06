الأهلى يرفع تمويلات تجديد الفنادق إلى 1.3 مليار جنيه

تشكيل لجنة داخلية لدراسة تطبيق المعيار المحاسبى الجديدسيد بدرقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه رفع حجم تمويلاته ضمن مبادرة البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق، لنحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار بنهاية العام الماضى.وأطلق المركزى مطلع العام الحالى، مبادرة لتمويل

تشكيل لجنة داخلية لدراسة تطبيق المعيار المحاسبى الجديد

سيد بدر

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه رفع حجم تمويلاته ضمن مبادرة البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق، لنحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار بنهاية العام الماضى.

وأطلق المركزى مطلع العام الحالى، مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادقها بما فيها العائمة وأساطيل النقل السياحي، يتم من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، التى ستدرس كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها حيث تسرى المبادرة على عملاء البنك المنتظمين.

وأشار الى أن العائد 10% وهو عائد بسيط متناقص، ومدة القرض بحد أقصى 10 سنوات، مع فترة سماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد على عام، وتتم رسملة العوائد خلال فترة السماح ويقوم البنك بتمويل بحد أقصى 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية 25%، كما تتضمن الشروط سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيامه بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل، والاعتماد على المنتجات المصنعة محليا بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لـ”المال” على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية Seamless، أن المبادرة تأتي في إطار مساندة البنك لقطاع السياحة في ظل التطورات الحالية وتوقعات ارتفاع معدلات الإشغال في الفترة المقبلة، مضيفًا أنه ساند عملاء القطاع المتعثرين بتأجيل المديونيات أكثر من مرة وفقًا لتعليمات البنك المركزى.

في سياق آخر قال أبوالفتوح إن البنك شكل لجنة داخلية من إدارات مختلفة لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9K، كما يدرس حاليًا التعاقد مع مكاتب استشارية لمساعدته، مؤكدًا أنه يعمل منذ فترة على تطبيقه، كما سيحتجز احتياطيات من أرباح العام الماضى وفقًا لتعليمات المركزى.