الأهلى يرفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات غير الرسمية إلى 200 ألف جنيه

- 40 مليار جنيه محفظة الـ SMEs.. منها 18 مليار جنيه داخل مبادرة المركزى أحمد الدسوقى قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومى فى البلاد- إن مصرفه ضاعف الحد الأقصى لتمويل مشروعات القطاع…

– 40 مليار جنيه محفظة الـ SMEs.. منها 18 مليار جنيه داخل مبادرة المركزى



أحمد الدسوقى

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومى فى البلاد- إن مصرفه ضاعف الحد الأقصى لتمويل مشروعات القطاع غير الرسمي، لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.

كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة تتيح تمويل المشروعات غير الرسمية، التي يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه، دون الحاجة لأي أوراق رسمية أو قوائم مالية لتلك المشروعات.

وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته بحفل توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أن هذه القطاعات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والمزايا لضمها للقطاع الرسمى، وأن إجمالى المشروعات الصغيرة داخل مصرفه تقدر بقيمة 40 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه داخل مبادرة المركزى.