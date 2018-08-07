«الأهلى» يدرس ضخ 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة تجديد الفنادق

سيد بدر يدرس البنك الأهلى، ضخ محفظة قروض بين 2– 3 مليارات جنيه، ضمن مبادرة تجديد الفنادق، لمجموعة مشروعات فى شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وغيرها.ورفع البنك الحكومى تمويلاته ضمن المبادرة 700 مليون جنيه خلال 9 أشهر لتسجل 1.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، مقابل 800 مليون جنيه خلال أك

سيد بدر



يدرس البنك الأهلى، ضخ محفظة قروض بين 2– 3 مليارات جنيه، ضمن مبادرة تجديد الفنادق، لمجموعة مشروعات فى شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وغيرها.

ورفع البنك الحكومى تمويلاته ضمن المبادرة 700 مليون جنيه خلال 9 أشهر لتسجل 1.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، مقابل 800 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضى.

وأطلق البنك المركزى مطلع 2017، مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادقها، بما فيها العائمة، وأساطيل النقل السياحي، من خلال إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، التى تقوم بدراسة كل حالة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتسرى المبادرة على عملاء البنك المنتظمين.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، فى تصريح لـ«المال«، إن عدد الفنادق التى استفادت من المبادرة وصل إلى 13 فندقًا، موضحًا أن «الأهلى» حريص على دعم قطاع السياحة والفنادق، ليستعيد تعافيه من خلال ضخ مزيد من التمويلات.

ويبلغ العائد على التمويلات ضمن المبادرة %10، وهو عائد بسيط متناقص، بأجل يصل حده الأقصى إلى 10 أعوام، مع مدة سماح عامين، متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام، ورسملة العوائد خلال فترة السماح، ويقوم البنك بتمويل بحد أقصى %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية %25.

وجاءت المبادرة بعد اجتماعات متتالية بين البنك المركزى ومستثمرى القطاع، وتهدف لتجديد المنشآت الفندقية، بالتزامن مع عودة نسب الإشغال بقطاع السياحة للارتفاع مرة أخرى.

بجانب هذه المبادرة؛ أطلق البنك المركزى مبادرتين، لتأجيل أقساط الشركات المتعثرة العاملة بقطاع السياحة، وعدم إدراجها ضمن القوائم السلبية، وتأجيل أقساط قروض الأفراد العاملين به، ومنحهم مهلة حتى نهاية العام الجارى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

يمتلك البنك الأهلى مساهمات فى شركات قطاع السياحة، منها شركة الراضى للفنادق والسياحة، ويستحوذ على %52.05 من أسهمها، %34.8 من أورينتال ريرزورتس للتعمير السياحي، و%25 من المنتزه للسياحة والاستثمار، و%20 من شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية، وبلغ إجمالى القيمة الدفترية لمساهمات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة 7.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، التى تصدر عن البنك المركزي، بلغت إيرادات السياحة 7.25 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس الماضي، مقابل 2.84 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة %155.2.