الأهلى يدرس ضخ قروض بقيمة 75 مليون يورو لمكافحة التلوث الصناعى

سيد بدركشف مصدر مصرفى مطلع، عن أن البنك الأهلى المصرى، يدرس ضخ قروض لشركات بقيمة 75 مليون دولار ضمن المرحلة الثالثة، لمشروع مكافة التلوث الصناعى الممول من مؤسسات تمويل دولية.وحصل أكبر البنوك الحكومية على قرضين من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 و50 مليون يورو، خلال الع

سيد بدر

كشف مصدر مصرفى مطلع، عن أن البنك الأهلى المصرى، يدرس ضخ قروض لشركات بقيمة 75 مليون دولار ضمن المرحلة الثالثة، لمشروع مكافة التلوث الصناعى الممول من مؤسسات تمويل دولية.

وحصل أكبر البنوك الحكومية على قرضين من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 و50 مليون يورو، خلال العامين الماضيين ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكافة التلوث الصناعى، الموقعة بين الحكومة وجهات تمويل دولية.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسات دولية تدرس حاليًا الدخول فى تمويل هذا المشروع، وهى بنك التعمير الألمانى، ومؤسسة تابعة لدول الجوار الأوروبى، كما تدرس بنوك محلية أيضًا الدخول مع البنك الأهلى فى المشروع منها «SAIB » و«CIB » والتنمية الصناعية والعمال و«QNB».

ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى، هو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين فى التنمية (الاتحاد الأوروبى (EU) ويمثله المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والحكومة الألمانية – بنك التنمية الألمانى (KFW).

فى سياق آخر، أوضح المصدر، أنه من المقرر أن يوقع البنك الأهلى قرض بقيمة 50 مليون يورو قبل نهاية العام الجارى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولدى بنك التعمير الألمانى، مشروعات عدة فى مصر، فقد قام مؤخرًا بتمويل مشروع محطة لتوليد الطاقة من الرياح بخليج السويس، بالتعاون مع عدد من منظمات التعاون الأخرى مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى، بنحو 350 مليون يورو، منها 191.5 مليون مقدمة من البنك الألمانى للتعمير.

و نشرت «المال» فى وقت سابق، مفاوضات البنك الأهلى مع تحالف بنوك عالمية بقيادة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD » لتجديد قرض بقيمة 390 مليون دولار يستحق فى مايو المقبل، وزيادته إلى 600 مليون دولار؛ ويستهدف البنك فى حالة إتمام الاتفاق الاستفادة من ثلثى القرض فى الائتمان المحلى بشكل عام، والثلث الآخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع «EBRD» اتفاقيات قروض مع 7 بنوك هى «مصر و«CIB» و«QNB» والمصرى الخليجى والإمارات دبى الوطنى والأهلى الكويتى والإسكندرية» على هامش مؤتمره السنوى الثانى بقيمة 305 ملايين دولار، لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.