الأهلى يدبر 50% من صفقة أتوبيسات جوباص الجديدة

❏ نصيف: %18 زيادة فى الإيرادات.. ونستهدف تحقيق %25 فى 2018 ❏ الشركة خصصت 70 أتوبيس لمؤتمر أفريقيا 2017 دعاء محمود حصلت شركة جو باص للنقل السياحى على موافقة البنك الأهلى المصرى لتمويل %50 من صفقة شراء 30 أتوبيسًا سياحيًّا جديدًا، خلال شهر أبريل المقبل بقيمة 100 مليون جنيه. قال ماهر نصيف رئيس الشر

❏ نصيف: %18 زيادة فى الإيرادات.. ونستهدف تحقيق %25 فى 2018

❏ الشركة خصصت 70 أتوبيس لمؤتمر أفريقيا 2017



دعاء محمود

حصلت شركة جو باص للنقل السياحى على موافقة البنك الأهلى المصرى لتمويل %50 من صفقة شراء 30 أتوبيسًا سياحيًّا جديدًا، خلال شهر أبريل المقبل بقيمة 100 مليون جنيه.

قال ماهر نصيف رئيس الشركة، إنه تم التعاقد مع البنك ليقوم بتمويل الصفقة بواقع 50 مليون جنيه كما ستمول الشركة باقى الصفقة ذاتياً، موضحاً أن الأتوبيس الواحد يسع 50 راكباً.

وأضاف نصيف لـ«المال»، أن الهدف من الشراء هو التمكن من زيادة شبكة الخطوط التى تغطيها الشركة، لافتاً إلى أن هناك زيادة كبرى فى أسعار شراء الأتوبيسات لارتفاع الدولار، ويبلغ سعر الأتوبيس الواحد نحو 3.5 مليون جنيه.

وأكد أن شركته تستهدف خلال العام المقبل زيادة عدد الأتوبيسات لجميع خطوط النقل التى تعمل عليها الشركة فى أنحاء الجمهورية بنسب تتلاءم مع حجم الطلب وزيادة عدد الركاب.

ولفت إلى أن شركته حققت زيادة فى حجم الإيرادات ونقل الركاب خلال العام الجارى بنسبة %18 مقارنة بالعام الماضى 2016، كاشفاً عن استهدافه تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات ونقل الركاب خلال العام المقبل 2018 بنسبة %25.

وأشار إلى أن أكثر الخطوط التى تحقق إيرادات وزيادة فى أعداد الركاب هى الصعيد، خاصة أن الحركة مستمرة عليه طوال العام، موضحاً أن الساحل الشمالى والإسكندرية ومرسى مطروح تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة الموسم الصيفى.

فى سياق متصل، لفت نصيف إلى أن الشركة ساهمت بنقل الوفود المشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2017 بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، موضحاً أن الشركة خصصت 70 أتوبيسًا سياحيّا من أفضل الطرازات لنقل الوفود المشاركة فى الحدث.

يذكر أن مؤتمر إفريقيا تم عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة 6 رؤساء دول و6 رؤساء وزراء ونحو 1500 شخصية عالمية حيث نظمت المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة الكوميسا.

وتابع نصيف أن شركته كانت الناقل الرسمى للوفود المشاركة فى مؤتمر شباب العالم والذى تم عقده خلال العام الجارى وتم تخصيص نحو 120 أتوبيسا سياحيا لنقل الوفود.

يذكر أن شركة «جوباص» تعمل فى مجال النقل العام، تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وتعمل الشركة على 8 خطوط، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.