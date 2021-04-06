«الأهلى» يخطط لضخ 30 مليار جنيه لمتوسطى الدخل

يستهدف البنك الأهلى المصري ضخ تمويلات تتراوح من 20 إلى 30 مليار جنيه لشريحة متوسطى الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة %3 بحسب ما قاله كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع فى تصريحات لـ«المال».

وخصص البنك المركزى المصرى نحو 100 مليار جنيه تمويلات جديدة ضمن مبادرة تمويل عقارى جديدة بفائدة %3 متناقصة لمدة تمويل تصل إلى 30 سنة، التى من المقرر أن يُكشف عن ضوابط المنح الخاصة بها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزى جمال نجم.

وأضاف كريم سوس أن البنك الأهلى قدم تمويلات عقارية تتجاوز 10 مليارات جنيه، لنحو 95 ألف عميل، ضمن المبادرة الأولى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن المبادرة الجديدة التى يعتزم البنك المركزى الإعلان عن ضوابطها تحفز حصول المواطنين على وحدات سكنية.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و %8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بفائدة بالتعاون مع 20 بنكًا.

وذكر كريم سوس، أن البنك الأهلى يستهدف ضخ 7 مليارات جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتجديد وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بفائدة %3 والتى تهدف إلى دعم الصناعة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أنه صدرت موافقات تمويل لأول 20 عميلًا ضمن المبادرة.

كريم سوس: أصدرنا ما يزيد على 3.5 مليون بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»

وكشف أن البنك الأهلى أصدر ما يزيد على 3.5 مليون من بطاقات شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» مسبقة الدفع، قائلًا: «البنك الأهلى يعد أول بنك مصرى يحقق هذا العدد من إصدارات بطاقات ميزة، التى تتيح السداد الإلكترونى للمدفوعات، سواء للجهات الحكومية أو فى كل التعاملات المالية الأخرى».

وقال «سوس» إن «الأهلي» يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية خلال العام الحالي، بنسبة %19.5 لتصل إلى 147 مليار جنيه، مقابل 123 مليارًا فى ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن محفظة التجزئة بلغت 130 مليارًا نهاية مارس.