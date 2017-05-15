الأهلى يتيح سداد الأقساط الشهرية لمحدودى الدخل عبر فورى

أحمد الدسوقى

بدأ البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، إتاحة سداد الأقساط شهريا، عبر شبكة الدفع الإلكترونى «فورى»، لمحدودى الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى، التى دشنها البنك المركزى مطلع عام 2014 وتتيح قروضا لتملك المساكن بفائدة 7 و 8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى.

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لـ «المال»، إن مصرفه سينظم حملة إعلانية للتعريف بالخدمة قريبا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو التيسير على عملاء محدودى الدخل فى سداد الأقساط المستحقة عليهم عبر «فورى »بدلا من الذهاب إلى الفرع كل شهر.

وبحسب تصريحات سابقة لكريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالأهلى، فإن % 75 من العملاء الذين حصلوا على قروض ضمن مبادرة التمويل العقارى، ليسوا عملاء للبنك، وبالتالى لا يقومون بتحويل الراتب حتى يتم الخصم عليه أتوماتيكيا.

وأشار «حجازى» إلى أن إجمالى قروض مصرفه ضمن مبادرة التمويل العقارى، تجاوزت الـ 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصرفه يسير بخطى جيدة فى هذه المبادرة، مضيفا: «سنركز بشكل أكبر على تمويل متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة».

وفى سياق متصل، قال إن مصرفه يخطط لافتتاح 6 – 10 فروع إلكترونية خلال العام المالى المقبل، مشيرا إلى أنه يجرى الآن تحديد الأماكن الخاصة بهم.

وكان البنك الأهلى، قد بدأ منذ أيام قليلة تطبيق «SYSTEM إلكترونى جديد»، يعد الأول من نوعه فى مصر، يسمى بـ «I-Flex» معد من قبل شركة «Oracle Financial Services Software»، وأعلن البنك على خلفية تطبيق «السيستم » الجديد تحديث عدد من البرمجيات الآلية لديه، بهدف تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية والمنتجات الحالية والمستقبلية، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.

وعلى الجانب الآخر، لفت إلى أن القروض الصغيرة والمتوسطة تستحوذ حاليا على نحو 12% من إجمالى محفظة قروض البنك، مؤكدا أن الأهلى يستهدف الوصول بها إلى 20% وفقا للجدول الزمنى الذى حدده «المركزى».

وأكد«حجازى» أن إجمالى محفظة المشروعات المتناهية الصغر تقدر بـ 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الأهلى يعمل بهذا القطاع عبر الجمعيات المتخصصة فى تمويل هذه النوعية من المشروعات.

وتابع :« لايزال يتم دراسة فصل هذه المحفظة لإدراجها تحت قروض التجزئة، وليس تحت قروض المشروعات الصغيرة »، مشيرا إلى أن اهتمام «المركزى» بتمويل هذه المشروعات سيدفع البنوك إلى الاهتمام بها بشكل أكبر.

كان جمال نجم، نائب محافظ «المركزى»، قد قال خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى التاسع للمعهد المصرفى، إن البنك بصدد الإعلان عن آليات جديدة، لتيسير التمويل متناهى الصغر، قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أن كثيرا من البنوك تدرج القروض متناهية الصغر تحت مظلة القروض الشخصية، مما يقلص فرص التعرف على عددها بصورة واضحة، لذا يعكف «المركزى» على إعداد تقارير منفصلة توضح حجم هذا النشاط.