الأهلى يتلقى دعوة من ريال مدريد.. تعرف علي السبب

المال- خاص تلقى النادى الأهلى، دعوة من نادى ريال مدريد الإسباني، لمشاركة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى، في ندوة «مستقبل صناعة كرة القدم حول العالم».ووفق ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم اختيار خمسة متحدثين من قارات العالم لإلقاء كلمة خلال هذا الملتقى منهم

المال- خاص

تلقى النادى الأهلى، دعوة من نادى ريال مدريد الإسباني، لمشاركة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى، في ندوة «مستقبل صناعة كرة القدم حول العالم».

ووفق ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم اختيار خمسة متحدثين من قارات العالم لإلقاء كلمة خلال هذا الملتقى منهم؛ ماريانو اليزوندو، رئيس دوري المحترفين الأرجنتيني لكرة القدم، ممثلا عن قارة أمريكا الجنوبية، وفرانشسكو ديلجادو، مدير حقوق التسويق والرعاية بالدوري الإسباني لكرة القدم، ممثلا عن أوروبا، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي المصري، ممثلا عن قارة إفريقيا.

ويقام الحدث بالقاعة الرئاسية باستاد سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد 24مايو الجاري بحضور أكثر من 200 شخص.

وبدأ عضو مجلس ادارة الأهلى فى الاستعداد لهذا الحدث، خصوصا وأنه سوف يسلط الضوء، خلال كلمته فى هذا الملتقى، على تاريخ النادى ونجاحاته، باعتباره أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية، وصاحب الشعبية الكبيرة.