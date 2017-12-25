الأهلى يتفاوض مع جمعية كبرى للمساهمة فى شركة متناهى الصغر

أحمد الدسوقىيتفاوض البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، مع إحدى الجمعيات الكبرى المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر للمساهمة فى ذراعه الاستثمارية الجديدة، التى يؤسسها لتمويل هذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.و قالت مصادر لـ«المال»، إن الجمعية تعد واحدة من الجمعيات الكبرى التى تعمل فى

أحمد الدسوقى

يتفاوض البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، مع إحدى الجمعيات الكبرى المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر للمساهمة فى ذراعه الاستثمارية الجديدة، التى يؤسسها لتمويل هذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.

و قالت مصادر لـ«المال»، إن الجمعية تعد واحدة من الجمعيات الكبرى التى تعمل فى سوق التمويل متناهى الصغر منذ سنوات طويلة، وتصنف على أنها من جمعيات فئة «أ»، مشيرة إلى أن الحصة الأكبر داخل الشركة ستكون للبنك الأهلى.

وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الجمعيات مقسمة لثلاث فئات حسب القانون هى الفئة «أ» التى تتجاوز حجم تمويلاتها الـ 50 مليون جنيه، أما الفئة «ب» التى تتراوح قيمة تمويلاتها بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، بينما فئة «ج» هى التى تقل تمويلاتها عن 10 ملايين جنيه.

وتوقعت المصادر إطلاق الشركة الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2018 ، مؤكدة أن سوق التمويل المتناهى الصغر سيشهد تنافسا شرسا بين الشركات والجمعيات خلال الفترة المقبلة بعد إقبال البنوك عليه بشكل لافت.

وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، مدفوع النصف على الأقل.

وتضم السوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على 19 % من التمويلات بالسوق، كما تضم السوق أيضًا أكثر من 800 جمعية.

وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.