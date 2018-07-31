«الأهلى» يتفاوض على شريحة تمويلية ثانية من الاستثمار الأوروبى

سيد بدريتفاوض البنك الأهلى المصرى، للحصول على شريحة تمويلية ثانية من بنك الاستثمار الأوروبى، عقب نجاحه فى التوقيع على قرض من المؤسسة الدولية، بقيمة بلغت 375 مليون يورو، توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.قالت مصدر لـ«المال»، إن المفاوضات التى بدأت مطلع العام الجارى كانت ت

سيد بدر

يتفاوض البنك الأهلى المصرى، للحصول على شريحة تمويلية ثانية من بنك الاستثمار الأوروبى، عقب نجاحه فى التوقيع على قرض من المؤسسة الدولية، بقيمة بلغت 375 مليون يورو، توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت مصدر لـ«المال»، إن المفاوضات التى بدأت مطلع العام الجارى كانت تشمل شريحتى تمويل، إن الاتفاق وتوقيع عقود الشريحة الأولى بقيمة 375 مليون يورو، ولا تزال المناقشات مستمرة بشأن الشريحة الثانية، التى رفض الكشف عن تفاصيلها فى الوقت الحالى، فيما علمت «المال» أن القيمة الإجمالية للاتفاق مع البنك الأوروبى بين 500 – 750 مليون دولار.

حضر توقيع القرض غادة البيلى، الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام الصفطى، رئيس مجموعة العلاقات الخارجية، والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى.

صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عقب التوقيع أن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تقع ضمن أولويات البنك المركزى، ويوليها البنك الأهلى أهمية كبيرة، تماشيا مع خطة الدولة التى تستهدف تشجيع تلك الفئة من المشروعات، لأنها تضمن توفير الآلاف من فرص العمل، وتدفع عجلة الاقتصاد القومى.

أكد أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الاوروبى فى البنك الاهلى بشكل خاص وفِى الاقتصاد المصرى بشكل عام، مضيفا أن السياسات التى ينتهجها البنك الاهلى دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل اجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع ما يقارب 44 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.

أكدت فلافيا بالانزا المسئول عن دول الاتحاد الاوروبى المجاورة ببنك الاستثمار الاوروبى أن الاتفاقية تساعد على منح التمويل اللازم للمساهمة فى تطوير القطاع الخاص فى مختلف محافظات مصر كما أنها تساهم فى تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل.

يذكر أن البنك الحكومى وقع نهاية يونيو الماضى اتفاق مع تحالف مصارف دولى وخليجى للحصول على 750 مليون دولار وتوجيه 150 مليون دولار منها SMEs والقيمة المتبقية لائتمان الشركات.

كما حصل على تمويلات من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 290 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين توجيههم إلىSMEs أيضًا.

يقوم البنك الأهلى بتوجيه مقابل هذه الأمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من العملة الصعبة فى أنشطته المصرفية الأخرى.

وفقًا للقوائم المالية للبنك الأهلى نهاية ديسمبر الماضى ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الخارجية التى حصل عليها إلى 91.55 مليار جنيه مقابل 89.88 مليار جنيه نهاية يونيو السابق عليه، وقروض حصل عليها البنك مقابل رهن أذون خزانة وسندات حكومية بقيمة 1.003 مليار دولار.