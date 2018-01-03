الأهلى يتجه للسلاسل الغذائية لتنشيط بطاقات الدفع

❏ فاروق: عملاء البنك يمكنهم تقسيط المنتجات حتى 36 شهرًا أحمد الدسوقى تعاقد البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى مصر، مع شركة مبيعات التجزئة الشهيرة «هايبر وان»، المملوكة لرجل الأعمال محمد الهوارى، بهدف تنشيط بطاقات الدفع ودعم قاعدة العملاء. قال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة

❏ فاروق: عملاء البنك يمكنهم تقسيط المنتجات حتى 36 شهرًا

أحمد الدسوقى

تعاقد البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى مصر، مع شركة مبيعات التجزئة الشهيرة «هايبر وان»، المملوكة لرجل الأعمال محمد الهوارى، بهدف تنشيط بطاقات الدفع ودعم قاعدة العملاء.

قال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك، إن مصرفه وقع بروتوكولاً مؤخراً مع «هايبر وان» يستمر لمدة 3 شهور بمقتضاه يحصل عملاء البنك الراغبون فى الشراء من الماركت الشهير على المنتجات بأقساط تبدأ من 6 إلى 36 شهراً، مقابل الترويج لشعار البنك الأهلى.

وأشار فاروق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الهدف من الاتجاه إلى السلاسل الغذائية هو الترويج لـ«لوجو» البنك، بالإضافة إلى تنشيط البطاقات لدى العملاء، علاوة على جذب شرائح جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن التعاقد مع «هايبر» حقق نجاحًا كبيرًا، وجذب عددا من العملاء الجدد حتى الآن، ونشّط بالفعل البطاقات التى يمتلكها عملاء البنك الحاليون.

و«هايبر وان»، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة، وتتخصص فى بيع السلع الغذائية سريعة الدوران، والأجهزة الكهربائية، والملابس والمفروشات، وتتبع مجموعة البستان العقارية، التى يبلغ رأسمالها 600 مليون جنيه، وتأسست عام 2005، وفقًا لموقعها الإلكترونى، وتملك فرعين أساسيين، أولهما فى مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والآخر بمدينة العاشر من رمضان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ويعمل بها 2500 موظف، وتتكون من 4 إدارات رئيسية تتألف من 30 قسمًا، منها تحضير المأكولات والمخبوزات اليومية إلى أحدث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

فى سياق متصل، قال فاروق إن مصرفه يدرس فى الوقت الراهن التعاقد مع سلاسل غذائية أخرى خلال العام المقبل لتحقيق هذه الأهداف مجدداً ولكن بعد نهاية العقد الموقع مع هايبر.

جدير بالذكر أن «الأهلى» دشّن خدمة تقسيط حركات المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان لدى كل التجار داخل وخارج مصر فى مطلع 2015، لتتيح تقسيط قيمة مشتريات العملاء بناء على طلبهم عبر التليفون «Loan on Phone Service».

ويمكن تفعيل ذلك بإجراء اتصال هاتفى لخدمة العملاء عقب إتمام حركة المشتريات المراد تقسيط قيمتها بحد أدنى 500 جنيه من دون حد أقصى لعدد الحركات المسموح بإجراء تقسيطها للعميل الواحد.