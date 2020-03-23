«الأهلى» و«مصر»: 6.2 مليار جنيه حصيلة الشهادات الادخارية 15% خلال اليوم الأول

قدرت حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15 % التى طرحها بنكى الأهلى ومصر بنحو 6.2 مليار جنيه خلال يومها الأول فقط.



وقال هشام عكاشة ، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي ، أكبر بنك حكومى ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك خلال اليوم الأول ” أمس الأحد “بلغت 4.5 مليار جنيه.

80% من المعاملات تمت إلكترونيا

وأشار إلى أن 80 % منها من المعاملات تم من خلال القنوات الإلكترونية ، او مركز الاتصال الخاص بالبنك.

1.7 مليار جنيه حصيلة الشهادات ببنك مصر



فيما ، كشف محمد الأتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، عن وصول حصيلة الشراء لشهادة “ابن مصر ” التي أعلن البنك عن طرحها بفائدة 15% إلى نحو 1.7 مليار جنيه خلال اليوم الأول لطرحها ، مشيرا إلى أن الاكتتاب في هذه الشهادات تم “إلكترونيا”.

يشار إلى أن بنكا الاهلى ومصر قد طرحا امس شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهريا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.



واكد البنك الاهلي المصري انه في حاله توجه العملاء لشراء الشهادة البلاتينيه الجديدة بسعر العائد 15% سنويا من مقار فروعه المختلفه فان نسبه العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪؜ من سعه المقاعد بكل فرع، كما اكد البنك علي اتاحه شراء الشهاده من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.

هذا اضافة الي امكانيه قيام العميل باصدار تعليماته هاتفيا لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهاده وهو بمنزله وهي الاجراءات الوقائيه التي يتخذها البنك حرصا علي سلامه الساده العملاء وكذا حفاظا علي صحه العاملين بالبنك وتماشيا مع توجه الدوله نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا علي الصحه العامه لكافه المواطنين.

شهادة ابن مصر

أما بنك مصر فطرح “شهادة ابن مصر” وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً.

ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.