«الأهلى» و«مصر» يطرحان جزءًا من «الصعيد للصناعات» في بورصة النيل

كشف الدكتور أحمد عبد الحى، رئيس مجلس إدارة الصعيد للصناعات الغذائية، عن خطة لطرح جزء من حصة بنكى «الأهلى» و«مصر» من الشركة، فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل».

وتأسست الصعيد للصناعات الغذائية فى 2009 بالشراكة بين بنكى الأهلى ومصر، ويمتلك الأول %93 من الأسهم والباقى للثانى .

وأضاف «عبدالحى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن البنكين قررا طرح نحو %25 من «الصعيد للصناعات الغذائية» فى بورصة النيل كمرحلة أولى من الخطة، عقب رفض مجلس الإدارة لعدة عروض من شركات أجنبية عالمية للاستحواذ المباشر.

وتعاقدت الصعيد للصناعات الغذائية مع شركة «إيليت» للاستشارات المالية بغرض تولى مهام قيد ورعاية الطرح فى بورصة النيل، تبعا لقانون سوق المال، بحسب سيف عوني، الشريك المؤسس للثانية .

سيف عوني

وأوضح «عبد الحى» أن شركته قررت الطرح فى البورصة انطلاقا من اتجاه الدولة لدعم سوق الأسهم، لافتًا إلى أنها تتعامل مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات فى ملف التصدير، وبالتالى فإن وجودها فى البورصة سيُشجع الجهات المشابهة على القيد.

وقال إن المرحلة الثانية من خطة التخارج الجزئى من الشركة تتضمن رفع النسبة المطروحة فى البورصة إلى %49 مع احتفاظ البنكين الحكوميين بالحصة المتبقية، مؤكدا وجود مستهدفات بشأن الانتقال للسوق الرئيسية فى وقت لاحق.

أحمد عبد الحى

وأشار إلى أن شركته رفعت رأسمالها من 48 إلى 99 مليون جنيه، للتوافق مع قواعد بورصة النيل، موضحا أن مبيعاتها الحالية تقدر بنحو 350 مليون جنيه، بينما تستهدف 500 مليون فى 2023.

وقال «عبدالحى» إن الصادرات تستحوذ على نحو %80 من مبيعات شركته بقيمة تصل لـ 12 مليون دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى 17 مليونا خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن شركته تلقت فى وقت سابق عددا من عروض الشراء من كيانات أجنبية مختلفة لكن مجلس الإدارة فضل الدخول للبورصة للحصول على قيمة حقيقية لها.

ويقع مصنع الشركة فى بنى سويف بمساحة 45 ألف متر مربع ويضم عددا من خطوط إنتاج الخضراوات بطاقة إنتاجية من 3 إلى 5 أطنان فى الساعة، بالإضافة إلى 3 خطوط آلية للتعبئة بطاقة 100عبوة.

وتمتلك شركة الصعيد لصناعات المواد الغذائية عددا من العلامات التجارية أبرزها «شهرزاد»، «بوم بوفى»، «جرين هاوس» وتصدر منتجاتها إلى نحو 30 دولة أبرزها سويسرا، ألمانيا، النرويج، فرنسا.

يذكر أن العلامة التجارية «بوم بوفى» مخصصة للتصدير للدول الناطقة بالفرنسية مثل فرنسا، سويسرا، كندا وبعض الدول الأفريقية، أما «شهرزاد» فهى المنتج الرئيسى للشركة فى السوق المحلية وبعض أسواقها التصديرية.