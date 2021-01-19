«الأهلى» و«مصر» يستهدفان ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه تمويلاً عقارياً لـ «جاردينيا سيتى»

وافق بنكا «الأهلي» و «مصر» على إتاحة التمويل العقارى بفائدة %8 لمدة 20 عاماً لعملاء مشروع «جاردينيا سيتى»، الذى أعلنا إطلاقه، أمس، باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه.

ورجحت مصادر فى البنكين لـ «المال» تحقيق محفظة تمويل عقارى من خلال عملاء المشروع بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه، وذلك كأول تجمع عمرانى ينطبق عليه شروط مبادرة البنك المركزي.

وأعلن «المركزي» عن المبادرة فى ديسمبر 2019، ورصد لها محفظة بنحو 50 مليار جنيه، بسعر فائدة %10 قبل أن يتم خفضه فى مارس الماضى إلى %8 (متناقصة)، ووضع لها مجموعة من الشروط بينها : أن يتم الاستفادة لمرة واحدة فقط، ولا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الفرد الشهرى 40 ألف جنيه يرتفع إلى 50 ألفا للأسرة، والحد الأقصى لصافى الوحدة السكنية 150 مترا وقيمتها لا تتجاوز 2.25 مليون جنيه، مع سداد العميل %20 من قيمة الوحدة كحد أدنى.

ويقع المشروع على مساحة 513 فدانا، على طريق القاهرة – السويس ويضم حوالى 19500 وحدة تبدأ مساحاتها من 120 مترا، بالإضافة إلى منطقة الفيلات تتكون من 100 فيلا مستقلة و حوالى 80 «توين هاوس»، كما يضم مولا تجارياً مكوناً من ثلاثة مستويات على مساحة 100 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة مجهزين لاستقبال قاطنى الكمبوند، ونادى رياضى على مساحة 45 فدانا، وفندق يتكون من 120 غرفة، إلى جانب مدرسة يابانية إنترناشيونال تحتوى على 28 فصلا دراسيا، ومدرسة أخرى قومية تضم 42 فصلا.

ويتولى تحالف شركة الأهلى صبور مع شركة (Founders) التابعة لشركة «هايد بارك» للتطوير العقارى عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بمشروع «جاردينيا سيتي».

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن المشروع يساهم فى توفير تجمعات سكنية تتماشى مع توجه الدولة الحالى لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة لتخفيف التكدس داخل التكتلات العمرانية القديمة بالقاهرة وفق بيان صحفى أمس.

وذكر محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه دائما ما يسعى إلى دعم القطاع العقارى لما يمثله من توفير فرص استثمارية فى مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتى تتماشى مع خطط التنمية.

وأكد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» للتطوير العقارى ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، أن اختيار تحالف الأهلى صبور وهايد بارك (Founders) لتولى مبيعات وتسويق مشروع «جاردينيا سيتي» يعكس قدرة الشركة على وضع وتنفيذ خطط تحقيق نسب مبيعات قوية.

وأوضح أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، أن التحالف مع «هايد بارك» يمثل دفعة قوية للسوق العقارية، لافتا إلى أن «جاردينيا سيتى» يعد من أكبر المشروعات العقارية التى تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن المشروع يتجاوز إجمالى استثماراته 26 مليار جنيه، مضيفا أن «جاردينيا سيتي» ينطبق عليه جميع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مما يتيح للمواطن طرق سداد مريحة تصل إلى 20 عاما.

وتابع : «حرص بنك مصر والبنك الأهلى على توفير الفرص لحصول الراغبين فى شراء الوحدات على تمويل عقارى بإجراءات وشروط سداد سهلة من خلال تخصيص فرق عمل مدربة لخدمة الفئات المستهدفة من المشروع».

وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المشروع يتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، كما يقوم البنك بتقديم قرض التمويل العقارى ببرامجه المختلفة التى تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار عائد تنافسية».