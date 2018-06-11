الأهلى ومصر يستهدفان بيع 400 مليون دولار من قرض هيئة البترول

محمد سالم:يسعى بنكا «الأهلى» و»مصر» لبيع %80 من نصيبهما فى قرض حصلت عليه الهيئة العامة للبترول، نهاية الشهر الماضى، بقيمة إجمالية 750 مليون دولار من تحالف ضم معهما البنك التجارى الدولى.وقالت مصادر لـ«المال» إن البنك الأهلى خاطب مجموعة من البنوك نهاية الأسب

محمد سالم:

يسعى بنكا «الأهلى» و»مصر» لبيع %80 من نصيبهما فى قرض حصلت عليه الهيئة العامة للبترول، نهاية الشهر الماضى، بقيمة إجمالية 750 مليون دولار من تحالف ضم معهما البنك التجارى الدولى.

وقالت مصادر لـ«المال» إن البنك الأهلى خاطب مجموعة من البنوك نهاية الأسبوع الماضى من بينهما «العقارى» و«قناة السويس»، بينما يقوم بنك مصر بتجهيز مذكرة المعلومات تمهيداً لدعوة البنوك، مشيرة إلى أن كلا البنكين يستهدف بيع شريحة تصل إلى 400 مليون دولار، بواقع 200 مليون لكل منهما.

ووقعت الهيئة القرض وقامت بصرفه كاملاً الخميس 24 مايو، ويتوزع بالتساوى بواقع 250 مليون دولار على البنوك الثلاثة «الأهلى ومصر والتجارى الدولى»، فيما قام الأخير منفردا بتوفير تسهيل ائتمانى آخر للهيئة بقيمة 100 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن سعى البنكين لتسويق القرض يأتى فى إطار التوافق مع ضوابط البنك المركزى المصرى، التى تفرض عدم إقراض العميل الواحد ما يزيد عن %15 من القاعدة الرأسمالية لأى بنك، ترتفع إلى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة.

وأشارت إلى أن بعض البنوك أبدت رغبة مبكرة فى شراء حصص من التمويل تترواح بين 20 و 40 مليون دولار .

وتضمن وزارة المالية كلا التمويلين بالعملة المحلية، بغرض المساهمة فى سداد جانب من المبالغ المستحقة عن مشتريات المنتجات البترولية، والغاز من الشركاء الأجانب.

وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد قال فى مقابلة صحفية مؤخراً، إن الحكومة بصدد سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وتبلغ تلك المستحقات نحو مليارى دولار، حسب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته الأسبوع الماضى فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، مشيراً إلى سداد ما يقرب من 4 مليارات دولار فى السنوات الأخيرة.

وتبلغ تكلفة القرض %4.25 فوق سعر الليبور أجل شهر، وهو سعر الإقراض بين البنوك فى لندن، ويعلن من رابطة البنوك البريطانية بشكل يومى.

وتسدد الهيئة الحكومية القرض على أقساط شهرية متساوية عقب انتهاء فترة السماح المقدرة بنحو عامين.

يلعب البنك التجارى الدولى دور وكيل التمويل، كما يشترك مع البنكين الحكوميين (الأهلى ومصر) فى القيام بدور المرتب الرئيسى الأولى، وضمان التغطية، ومسوق القرض.