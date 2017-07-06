الأهلى ومصر: حسم رفع الفائدة فوق 20 % عبر لجنة الأليكو الأسبوع المقبل

محمد سالم:قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر اللذان يستحوذان على ما يزيد عن 70% من ودائع القطاع المصرفى، دعوة لجنة الأصول والخصوم "أليكو" ، الأسبوع المقبل، لدراسة قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس دفعة واحدة، اليوم، إلى 18.75% و 19.75% على التوالى.وقال يحى أبو الف

محمد سالم:



قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر اللذان يستحوذان على ما يزيد عن 70% من ودائع القطاع المصرفى، دعوة لجنة الأصول والخصوم “أليكو” ، الأسبوع المقبل، لدراسة قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس دفعة واحدة، اليوم، إلى 18.75% و 19.75% على التوالى.



وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريح لـ “المال”، إن مصرفه يمتلك شهادة إيداع تمنح أعلى عائد فى البنوك بنسبة 20% ، لافتا إلى أن تحريك الفائدة فوق هذا المستوى سيكون أحد البنود الخاضعة للدراسة من جانب لجنة الأليكو، المقرر اجتماعها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه لا توجد أية قررات برفع الفائدة حتى الأن.



وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه لم يتخذ قرار بتحريك الفائدة فوق 20%، التى يمنحها على شهادة طلعت حرب لمدة 18 شهرا، موضحا أن القرار يعود إلى لجنة الأصول والخصوم المسئولة عن تحديد تكلفة الأموال بالبنك، المقرر دعوتها للاجتماع الأسبوع القادم.

